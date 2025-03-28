Магнитные бури 28 марта — что будут чувствовать метеозависимые

Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 28 марта, геомагнитное поле Земли будет оставаться в активном состоянии. По прогнозам, значительных магнитных бурь в этот день не предвидится, однако метеочувствительные люди могут почувствовать влияние возмущения магнитосферы.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 марта
Солнечная активность за последние сутки была умеренной. На поверхности Солнца зафиксировано восемь вспышек класса C и одна вспышка среднего уровня - класса M2. Такие вспышки иногда могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.
В ближайшие дни солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек класса M будет сохраняться и в дальнейшем.
Солнечная активность на 28 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 31
Как вести себя во время магнитных бурь
Во время геомагнитных возмущений врачи советуют избегать физических и эмоциональных перегрузок, больше отдыхать, пить достаточно воды и уменьшить потребление кофеина, алкоголя и жирной пищи.
Полезно соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и по возможности избегать конфликтов. Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательно следить за самочувствием и иметь под рукой необходимые лекарства.
Напомним, известно, как закончится март для метеозависимых и будет ли Солнце очень активным в последние дни месяца.
Тем временем синоптики прогнозируют потепление на пятницу, 28 марта, и назвали регионы, которые прогреет до +20 °С.
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