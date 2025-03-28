Магнитные бури 28 марта — что будут чувствовать метеозависимые

Солнце. Фото: Pixabay

В пятницу, 28 марта, геомагнитное поле Земли будет оставаться в активном состоянии. По прогнозам, значительных магнитных бурь в этот день не предвидится, однако метеочувствительные люди могут почувствовать влияние возмущения магнитосферы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 марта

Солнечная активность за последние сутки была умеренной. На поверхности Солнца зафиксировано восемь вспышек класса C и одна вспышка среднего уровня - класса M2. Такие вспышки иногда могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

В ближайшие дни солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек класса M будет сохраняться и в дальнейшем.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие. Фото: Pixabay

Солнечная активность на 28 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 31

Как вести себя во время магнитных бурь

Во время геомагнитных возмущений врачи советуют избегать физических и эмоциональных перегрузок, больше отдыхать, пить достаточно воды и уменьшить потребление кофеина, алкоголя и жирной пищи.

Полезно соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и по возможности избегать конфликтов. Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательно следить за самочувствием и иметь под рукой необходимые лекарства.

Напомним, известно, как закончится март для метеозависимых и будет ли Солнце очень активным в последние дни месяца.

Тем временем синоптики прогнозируют потепление на пятницу, 28 марта, и назвали регионы, которые прогреет до +20 °С.