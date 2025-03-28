Погода в Украине 29 марта — прогноз погоды от Наталки Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.Live / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 29 марта, будет теплой и ветреной. В отдельных областях пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 29 марта

По прогнозам синоптика, дожди охватят южные, восточные (кроме Харьковской области) и юго-западные регионы. В то же время на большей части территории будет сухо.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+18 °C. Однако комфортность погоды будет снижать сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, местами возможны штормовые порывы.

Прогноз погоды на 29 марта от Наталки Диденко

Также мы сообщали, что 29 марта украинцы смогут увидеть солнечное затмение.

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