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Синоптик Диденко сказала, какие области зальет дождями завтра

28 марта 2025 13:30
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 29 марта — прогноз погоды от Наталки Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.Live / Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 29 марта, будет теплой и ветреной. В отдельных областях пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 29 марта

По прогнозам синоптика, дожди охватят южные, восточные (кроме Харьковской области) и юго-западные регионы. В то же время на большей части территории будет сухо.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+18 °C. Однако комфортность погоды будет снижать сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, местами возможны штормовые порывы.

погода в Україні
Прогноз погоды на 29 марта от Наталки Диденко

Также мы сообщали, что 29 марта украинцы смогут увидеть солнечное затмение.

Ранее мы писали, что на поверхности Солнца зафиксировано восемь вспышек класса C. Что это значит, читайте в нашем материале.

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