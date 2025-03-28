Погода 29 марта — какой будет погода завтра

Люди гуляют в весеннем парке. Фото: УНІАН

В субботу, 28 марта, в Украине ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют теплую погоду — столбик термометра покажет до 18 °С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 29 марта

Осадков не будет, только в южной части, а также на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем возможны дожди.

Ветер будет преимущественно восточный, со скоростью 7-12 м/с, а в Карпатах и южных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 °С тепла, а на юге страны — от 4 до 9 °С. Днем ожидается температура в пределах 13-18 °С, а в Карпатах 4-9 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в нескольких областях Украины 29 марта пройдут дожди.

Кроме того, Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.