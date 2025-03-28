Погода на выходные — что прогнозируют синоптики

Девушка гуляет по городу с зонтиком. Фото: Freepik

Синоптики прогнозируют, что на выходные, 29 и 30 марта, в Украине в большинстве областей пройдут дожди. Также в некоторых регионах будут грозы, однако будет достаточно тепло.

Об этом информирует Meteoprog.

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Погода в Украине на выходные 29-30 марта

Итак, в субботу и воскресенье на территорию Украины поступит более влажная воздушная масса с юга — из-за этого в большинстве областей пройдут дожди, на юге и в центре местами в сопровождении грозы.

В то же время температура воздуха будет достаточно высокой, особенно в южных регионах, где показатели дневной температуры могут превышать +20 °С.

В субботу, 29 марта, в западных областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Только на Буковине, в Карпатах и на Закарпатье утром и днем пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Ветер преимущественно восточного направления, в пределах 7-12 м/с, в Карпатах порывы, в пределах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °С, днем +11...+16 °С.

В северных областях синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, днем +10...+15 °С.

В центральных регионах Украины в течение суток преимущественно без осадков. Только на Днепропетровщине днем местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +2...+7 °С, днем +13...+18 °С.

В южной части страны и в Крыму ночью местами, днем во всем регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +11...+16 °С.

В воскресенье, 30 марта, в западных регионах Украины в течение суток местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах возможен туман. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С.

В северных областях ночью без осадков, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

В центральных регионах Украины пройдут дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +1...+6 °С, в дневные часы +9...+16 °С, в Днепропетровской области — +16...+21 °С.

На юге Украины ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. В отдельных пунктах возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +11...+17 °С, в Крыму и Запорожской области местами +17...+22 °С.

В восточных областях Украины пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

Ранее мы информировали, что в субботу, 29 марта, в Украине ожидается переменная облачность. Однако температура воздуха будет довольно высокой.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине завтра, 29 марта, будет теплой, но ветреной. В отдельных областях ожидаются дожди.