Задержание людей группой оповещения ТЦК — зачем ТЦК и полиция задерживают военнообязанных

Задержание гражданина полицией. Фото иллюстративное: "Советы юриста"

Военнообязанных граждан могут задержать группы оповещения и доставить в территориальный центр комплектования. Это нужно для составления протокола о нарушении воинского учета.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

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Розыск, но не тот, что обычно

Розыск, в котором находятся нарушители воинского учета, принципиально отличается от того розыска, в который объявляют преступников, подозреваемых в различных преступлениях.

"Речь идет не об уголовном розыске, а именно о необходимости осуществления административного задержания сотрудниками полиции военнообязанного, который совершил административное правонарушение в виде нарушения правил воинского учета", — пояснили юристы.

Зачем военнообязанных задерживают и привозят в ТЦК

Розыск и административное задержание происходит для того, чтобы доставить задержанного гражданина в ТЦК, где должен быть составлен протокол о совершении им административного правонарушения.

"По ныне действующему законодательству, привлечение к такой ответственности может происходить только при личном присутствии нарушителя", — говорится в материале.

Именно поэтому полиция, которая работает в составе группы оповещения ТЦК, и задерживает тех или иных граждан.

Напомним, мы ранее писали о том, какие ограничения ждут уклонистов после объявления их в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, какие восемь причин являются ключевыми для объявления в розыск.