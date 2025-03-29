Затримання людей групою сповіщення ТЦК — навіщо ТЦК і поліція затримують військовозобов'язаних

Затримання громадянина поліцією. Фото ілюстративне: "Поради юриста"

Військовозобов’язаних громадян можуть затримати групи сповіщення і доставити до територіального центру комплектування. Це потрібно для складення протоколу про порушення військового обліку.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Читайте також:

Розшук, але не той, що зазвичай

Розшук, у якому перебувають порушники військового обліку, принципово відрізняється від того розшуку, у який оголошують злочинців, що підозрюються у різних злочинах.

"Йдеться не про кримінальний розшук, а саме про необхідність здійснення адміністративного затримання працівниками поліції військовозобовʼязаного, який вчинив адміністративне правопорушення, у вигляді порушення правил військового обліку", — пояснили юристи.

Навіщо військовозобов’язаних затримують і привозять до ТЦК

Розшук і адміністративне затримання відбувається для того, аби доправити затриманого громадянина до ТЦК, де має бути складений протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення.

"За нині чинним законодавством, притягнення до такої відповідальності може відбуватись тільки за особистої присутності порушника", — йдеться у матеріалі.

Саме тому поліція, яка працює у складі групи сповіщення ТЦК, і затримує тих чи інших громадян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які обмеження чекають на ухилянтів після оголошення їх у розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, які вісім причин є ключовими для оголошення у розшук.