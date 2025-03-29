ТЦК оштрафовал мужчину из-за неявки по повестке — суд отменил

Молоток судьи. Фото: Pexels

Суд на Харьковщине отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, который наложил на мужчину центр комплектования. Средства решили взыскать якобы из-за не обновленных данных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина получил повестку с вызовом в ТЦК для уточнения данных. Когда военнообязанный не явился в назначенное время, на него наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Вместе с тем, мужчина через "Резерв+" вовремя уточнил свои персональные данные. Кроме того, он имеет отсрочку от призыва В решении суда указано, что поэтому непонятно, какие именно данные истцу необходимо было обновить, явившись по повестке.

Также при направлении истцу повестки не были соблюдены требования постановления КМУ №1147 относительно личного вручения адресату повестки работником почты или письменного уведомления о необходимости ее получения или сообщения о наличии повестки в телефонном режиме. Итак, как установил суд, мужчина не был оповещен должным образом.

Приговор суда

Суд решил удовлетворить иск об отмене постановления по делу об административном правонарушении. Постановление и штраф от ТЦК отменили, а производство по делам закрыли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кропивницком судили мужчину. Он за деньги сделал знакомому фиктивную справку о прохождении ВВК.

Также мы сообщали о том, что во Львове суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации. Обвиняемый не явился по повестке.