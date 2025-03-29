ТЦК оштрафував чоловіка через неявку за повісткою — суд скасував

Молоток судді. Фото: Pexels

Суд на Харківщині скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який наклав на чоловіка центр комплектування. Кошти вирішили стягнути ніби то через не оновлені дані.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік отримав повістку з викликом у ТЦК для уточнення даних. Коли військовозобов'язаний не з'явився у назначений час, на нього наклали адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Разом з тим, чоловік через "Резерв+" вчасно уточнив свої персональні дані. Крім того, він має відстрочку від призову У рішенні суду зазначено, що відтак незрозуміло, які саме дані позивачу необхідно було оновити, з'явившись за повісткою.

Також під час направлення позивачеві повістки не було дотримано вимог постанови КМУ №1147 щодо особистого вручення адресату повістки працівником пошти або ж письмового повідомлення про необхідність її отримання чи повідомлення про наявність повістки у телефонному режимі. Отже, як встановив суд, чоловік не був оповіщений належним чином.

Вирок суду

Суд вирішив задовольнити позов до про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення. Постанову та штраф від ТЦК скасували, а провадження у справ закрили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому судили чоловіка. Він за гроші зробив знайомому фіктивну довідку про проходження ВЛК.

Також ми повідомляли про те, що у Львові суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації. Обвинувачений не з'явився по повістці.