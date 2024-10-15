Користь зеленого чаю для здоров'я — як впливає на організм

Молода дівчина, яка п'є зелений чай. Фото: Freepik

Про користь зеленого чаю ходять справжні легенди, адже він позитивно впливає на здоров’я людини. Дієтологи пояснили, як насправді цей популярний напій впливає на організм і скільки чашок цього чаю можна випивати на день.

Про це повідомляє Parade.

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Зелений чай користується великою популярністю серед українців, адже деякі вважають його справжнім джерелом енергії більше, ніж каву. І не дарма, адже цей напій дійсно вважається корисним для організму, зокрема, для кишківника людини.

Цей популярний напій здатний покращити функціонування цього органу, тому його можна сміливо пити. Однак щодня не можна випивати більше певної кількості чашок напою. Дієтологи розповіли, чим насправді корисний зелений чай і чому його не можна пити у великих об’ємах.

Зелений чай у чашках на столі. Фото: Pinterest

Чим зелений чай корисний для здоров'я

Дієтологиня Сара Логан стверджує, що до складу зеленого чаю входить багато амінокислот, поліфенолів, клітковини і вуглеводів. Антиоксиданти зменшують запалення в кишківнику, поліфеноли діють як пребіотик, а катехіни допомагають позбавлятися здуття живота.

Все це, каже експертка, допомагає стабілізувати баланс бактерій у кишківнику людини.

Приготування зеленого чаю в чашці. Фото: Pinterest

Про що варто пам’ятати

Дієтолог Кіран Кемпбелл нагадує, що до складу зеленого чаю дуже часто входить кофеїн. Саме тому він рекомендує бути обережними і не пити багато цього напою на щоденній основі. Медик розповів, скільки такого чаю краще пити щодня.

Так, він рекомендує вживати до десяти чашок цього напою щодня, якщо в людини немає обмежень на кофеїн, щоб не нашкодити своєму організму.

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