Польза зеленого чая для здоровья — как влияет на организм

Молодая девушка, которая пьет зеленый чай. Фото: Freepik

О пользе зеленого чая ходят настоящие легенды, ведь он положительно влияет на здоровье человека. Диетологи объяснили, как этот популярный напиток влияет на организм и сколько чашек этого чая можно выпивать в день.

Об этом сообщает Parade.

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Зеленый чай пользуется большой популярностью среди украинцев, ведь некоторые считают его настоящим источником энергии больше кофе. И не зря, ведь этот напиток действительно считается полезным для организма, в частности, для кишечника человека.

Этот популярный напиток способен улучшить работу этого органа, поэтому его можно смело пить. Однако каждый день нельзя выпивать больше определенного количества чашек напитка. Диетологи рассказали, чем действительно полезен зеленый чай и почему его нельзя пить в больших объемах.

Зеленый чай в чашках на столе. Фото: Pinterest

Чем зеленый чай полезен для здоровья

Диетолог Сара Логан утверждает, что в состав зеленого чая входит много аминокислот, полифенолов, клетчатки и углеводов. Антиоксиданты уменьшают воспаление в кишечнике, полифенолы действуют как пребиотик, а катехины помогают избавляться от вздутия живота.

Все это, говорит эксперт, помогает стабилизировать баланс бактерий в кишечнике человека.

Приготовление зеленого чая в чашке. Фото: Pinterest

О чем следует помнить

Диетолог Киран Кэмпбелл напоминает, что в состав зеленого чая очень часто входит кофеин. Именно поэтому он рекомендует соблюдать осторожность и не пить много этого напитка на ежедневной основе. Медик рассказал, сколько такого чая лучше пить каждый день.

Так, он рекомендует употреблять до десяти чашек этого напитка ежедневно, если у человека нет ограничений на кофеин, чтобы не навредить своему организму.

Напомним, мы писали о том, какой чай способен укрепить иммунную систему и защитить человека от простуды.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует собирать вишневые листья для приготовления чая.

Также мы сообщали о том, какие популярные чаи способны заменить кофе для человека.