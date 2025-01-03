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Весь дом пропахнет невероятным ароматом — как посадить мяту дома

3 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как посадить мяту на окне, чтобы вырастить ароматное растение — советы
Человек, который обрезает выращенную в горшке мяту. Фото: Amazing Herb Garden
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы любите добавлять ароматную мяту к блюдам или готовить с ней вкусные успокаивающие чаи, у вас есть отличная возможность вырастить ее прямо у себя дома. Мы рассказываем, как можно с легкостью вырастить это популярное растение на своем подоконнике.

Новини.LIVE делится полезными советами для хозяек.

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Если вы любите наслаждаться свежей ароматной мятой, вы можете ее вырастить на собственном подоконнике. Чтобы получить именно то растение, которое нужно, узнайте, как ее правильно посадить и ухаживать в процессе выращивания.

Эти простые, но эффективные советы помогут вам круглый год иметь на своем подоконнике ароматную мяту. С ней можно готовить вкусные холодные и горячие напитки, десерты и различные блюда. К тому же, в вашем доме всегда будет стоять невероятный аромат.

Мята
Человек, который срывает мяту. Фото: Pexels

Как правильно посадить м'яту на окне

Если вы хотите посадить мяту прямо сейчас, тогда вам нужно приобрести ветки этого растения в магазине. Как только вы купили эти ветки, налейте воду в емкости и поставьте туда веточки, чтобы они пустили корешки. Как только они появятся, можете посадить их в горшок с почвой, в частности, в торф, перегной или песок с грунтом.

Если в летнее время года сажать мяту из открытого грунта, оставьте возле корневой системы небольшое количество земли, где у вас росла мята. Так она начнет быстрее расти, а вы сможете собирать ароматные кустики в течение целого года.

Мята в стаканчике
Выращивание мяты в стаканчике. Фото: скриншот с YouTube

Что касается полива мяты, то делать это нужно после того, как почва под растением высохнет. Это нужно для того, чтобы не осуществлять чрезмерный полив растения и, тем самым, не испортить его.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить зеленый лук на своем подоконнике.

Ранее мы рассказывали о том, почему алоэ нужно держать исключительно на кухне.

Также мы сообщали о том, как вырастить дерево с апельсинами прямо на своем подоконнике.

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