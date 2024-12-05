Як виростити апельсин в домашніх умовах — корисні поради

Джерело вітамінів на підвіконні — як виростити апельсин вдома
Багато людей вважає, що апельсини ростуть виключно в природі, але це не так, адже цей тропічний фрукт можна з легкістю виростити в домашніх умовах. Дізнайтеся, як можна виростити цей вид цитрусових на власному підвіконні, щоб він вийшов солодким і соковитим.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим апельсин корисний для здоров’я
Апельсин — це справжнє джерело вітамінів і мінералів, яке позитивно впливає на організм людини. До складу цього фрукту входить такі корисні елементи, як:
- Бета-каротин
- Фолієва кислота
- Вітаміни групи В
- Вітамін С
- Вітаміни Н и РР
Завдяки такому вмісту цей популярний фрукт уповільнюють процеси старіння в організмі, зміцнюючи волосся, нігті та шкіру. Ще цей фрукт особливо важливий у періоди захворювань, адже він здатний знизити ризики розвитку бактерій в організмі.
Якщо ви хочете, щоб всі ці вітаміни росли просто на вашому підвіконні, дізнайтеся, як можна виростити цей популярний фрукт у домашніх умовах.
Як можна виростити апельсин
Як підготуватися до посадки
Перш, ніж садити апельсин вдома, оберіть насіння зі стиглого плода правильної форми. Якщо воно буде дуже сухим або пошкодженим, у вас не вийде виростити фрукт. Перед посадкою обов’язково проростіть насіння апельсина.
Щоб це зробити, намочіть марлю і покладіть на неї насіння, а щоб створити ефект парника, скористайтеся звичайним поліетиленовим пакетом. Тримайте насіння апельсина в теплому місці доти, доки воно не зійде у вас.
Обов’язково один раз на декілька днів додавайте потроху води, адже не можна, щоб тканина пересихала. І тоді, коли ви помітите перші сходи, можете сміливо починати садити апельсин.
Як посадити апельсин
Щоб посадити апельсин, візьміть горщик з ґрунтом і помістіть туди щось для дренажу, наприклад, керамзит. Після посадки обов'язково поставте горщик з рослиною в місце, куди потрапляють сонячні промені, але стежте за тим, щоб горщик не перегрівався.
Можете зробити штучне освітлення, але дивіться, щоб апельсин ріс в умовах температури від 22 до 25 градусів тепла.
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