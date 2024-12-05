Як виростити апельсин в домашніх умовах — корисні поради

Господиня, яка доглядає вирощений апельсин вдома. Фото: House Digest

Багато людей вважає, що апельсини ростуть виключно в природі, але це не так, адже цей тропічний фрукт можна з легкістю виростити в домашніх умовах. Дізнайтеся, як можна виростити цей вид цитрусових на власному підвіконні, щоб він вийшов солодким і соковитим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чим апельсин корисний для здоров’я

Апельсин — це справжнє джерело вітамінів і мінералів, яке позитивно впливає на організм людини. До складу цього фрукту входить такі корисні елементи, як:

Бета-каротин

Фолієва кислота

Вітаміни групи В

Вітамін С

Вітаміни Н и РР

Завдяки такому вмісту цей популярний фрукт уповільнюють процеси старіння в організмі, зміцнюючи волосся, нігті та шкіру. Ще цей фрукт особливо важливий у періоди захворювань, адже він здатний знизити ризики розвитку бактерій в організмі.

Якщо ви хочете, щоб всі ці вітаміни росли просто на вашому підвіконні, дізнайтеся, як можна виростити цей популярний фрукт у домашніх умовах.

Апельсини в цілому і розрізаному вигляді на дошці. Фото: Freepik

Як можна виростити апельсин

Як підготуватися до посадки

Перш, ніж садити апельсин вдома, оберіть насіння зі стиглого плода правильної форми. Якщо воно буде дуже сухим або пошкодженим, у вас не вийде виростити фрукт. Перед посадкою обов’язково проростіть насіння апельсина.

Щоб це зробити, намочіть марлю і покладіть на неї насіння, а щоб створити ефект парника, скористайтеся звичайним поліетиленовим пакетом. Тримайте насіння апельсина в теплому місці доти, доки воно не зійде у вас.

Обов’язково один раз на декілька днів додавайте потроху води, адже не можна, щоб тканина пересихала. І тоді, коли ви помітите перші сходи, можете сміливо починати садити апельсин.

Насіння апельсинів у тарілці. Фото: Garden.eco

Як посадити апельсин

Щоб посадити апельсин, візьміть горщик з ґрунтом і помістіть туди щось для дренажу, наприклад, керамзит. Після посадки обов'язково поставте горщик з рослиною в місце, куди потрапляють сонячні промені, але стежте за тим, щоб горщик не перегрівався.

Можете зробити штучне освітлення, але дивіться, щоб апельсин ріс в умовах температури від 22 до 25 градусів тепла.

Процес вирощування рослини апельсина. Фото: Pinterest

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