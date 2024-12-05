Как вырастить апельсин в домашних условиях — полезные советы

Хозяйка, которая ухаживает за выращенным апельсином дома. Фото: House Digest

Многие считают, что апельсины растут исключительно в природе, но это не так, ведь этот тропический фрукт можно с легкостью вырастить в домашних условиях. Узнайте, как можно вырастить этот вид цитрусовых на собственном подоконнике, чтобы он получился сладким и сочным.

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Чем апельсин полезен для здоровья

Апельсин — это настоящий источник витаминов и минералов, который положительно влияет на организм человека. В состав этого фрукта входят такие полезные элементы, как:

Бета-каротин

Фолиевая кислота

Витамины группы В

Витамин С

Витамины Н и РР

Благодаря такому содержанию этот популярный фрукт замедляет процессы старения в организме, укрепляя волосы, ногти и кожу. Еще этот фрукт особенно важен в периоды заболеваний, ведь способен снизить риски развития бактерий в организме.

Если вы хотите, чтобы все эти витамины росли прямо на вашем подоконнике, узнайте, как можно вырастить этот популярный фрукт в домашних условиях.

Апельсины в целом и разрезанном виде на доске. Фото: Freepik

Как можно вырастить апельсин

Как подготовиться к посадке

Прежде, чем сажать апельсин дома, выберите семена со спелого плода правильной формы. Если они будут очень сухими или поврежденными, у вас не получится вырастить фрукты. Перед посадкой обязательно прорастите семена апельсина.

Чтобы это сделать, намочите марлю и положите на нее семена, а чтобы создать эффект парника, воспользуйтесь обычным полиэтиленовым пакетом. Держите семена апельсина в теплом месте, пока они не взойдут у вас.

Обязательно один раз в несколько дней добавляйте понемногу воду, ведь нельзя, чтобы ткань пересыхала. И тогда, когда вы заметите первые всходы, можете смело начинать сажать апельсин.

Семена апельсинов в тарелке. Фото: Garden.eco

Как посадить апельсин

Чтобы посадить апельсин, возьмите горшок с грунтом и поместите туда что-нибудь для дренажа, к примеру, керамзит. После посадки обязательно поставьте горшок с растением в место, куда попадают солнечные лучи, но следите за тем, чтобы горшок не перегревался.

Вы можете сделать искусственное освещение, но смотрите, чтобы апельсин рос в условиях температуры от 22 до 25 градусов тепла.

Процесс выращивания растения апельсина. Фото: Pinterest

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