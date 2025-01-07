Спиливание деревьев в собственном дворе - будет ли штраф

Вырубка деревьев. Фото: Freepik

В Украине за умышленное повреждение или уничтожение деревьев и кустарников в пределах населенных пунктов предусмотрена ответственность согласно закону. Поэтому прежде чем взяться за вырубку насаждений, стоит ознакомиться с возможными последствиями.

Редакция Новини.LIVE, со ссылками на "Правовую помощь", рассказывает, как избежать штрафов.

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Вырубка деревьев на частном участке

Если земельный участок находится в частной собственности, собственник имеет право самостоятельно принимать решение об удалении деревьев без необходимости получения специального разрешения от органов власти. Это касается приусадебных участков, где расположены жилые дома или хозяйственные постройки.

Вырубка деревьев на придомовой территории многоквартирных домов

Придомовая территория многоквартирного дома является общей собственностью общины. Удаление деревьев на такой территории без соответствующего разрешения запрещено. Для этого необходимо получить разрешение от местных органов власти, поскольку такие действия могут нарушать права других жителей и правила благоустройства.

Бензопила. Фото: Freepik

Ответственность за незаконную вырубку деревьев

Незаконное удаление деревьев в пределах населенного пункта без соответствующего разрешения может привести к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа зависит от обстоятельств нарушения и может варьироваться. Кроме того, нарушитель может быть обязан возместить убытки, размер которых определяется в зависимости от диаметра пня незаконно срезанного дерева.

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