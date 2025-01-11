Как избавиться от сливовой плодожорки - эффективные способы и народные методы

Плоды сливы на дереве. Фото: Freepik

Сливовая плодожорка — один из наиболее распространенных и опасных вредителей, который угрожает урожаю косточковых культур, особенно слив. Ее деятельность может не только уничтожить плоды, но и ослабить дерево, что негативно повлияет на будущие урожаи.

Новини.LIVE рассказывает, как вовремя распознать сливовую плодожорку и эффективно защитить ваш сад.

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Признаки появления вредителя

Первым признаком является то, что в плодах появляются маленькие отверстия, которые являются входами для личинок. Пораженные сливы становятся мягкими, темнеют и часто опадают. Под деревьями накапливаются гнилые плоды с характерным запахом. На листьях и коре деревьев можно заметить яйцекладки бабочки.

Как выглядит сливовая плодожорка. Фото: agrotimes.ua

Методы борьбы со сливовой плодожоркой

Механическая защита:

Ловушки для бабочек. Используйте феромонные ловушки или липкие ленты для отлова взрослых особей.

Мешковина на стволах. Оберните нижнюю часть ствола мешковиной - это создаст барьер для личинок, которые спускаются к почве.

Химические методы борьбы:

Используйте инсектициды, например, препараты на основе хлорпирифоса или лямбда-цигалотрина. Опрыскивание следует проводить в период массового лета бабочек или сразу после цветения сливы. Применяйте биопрепараты, такие как "Битоксибацилин", которые являются безопасными для человека и полезных насекомых.

Народные методы:

Настой полыни или чеснока. Опрыскивание деревьев настоем трав помогает отпугнуть вредителей.

Зола. Рассыпьте древесную золу под деревьями — это создаст неблагоприятную среду для личинок.

Опрыскивание деревьев. Фото: Freepik

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