Как избавиться от сливовой плодожорки - эффективные способы и народные методы

Сливовая плодожорка — эффективные способы уберечь сад
Сливовая плодожорка — один из наиболее распространенных и опасных вредителей, который угрожает урожаю косточковых культур, особенно слив. Ее деятельность может не только уничтожить плоды, но и ослабить дерево, что негативно повлияет на будущие урожаи.
Новини.LIVE рассказывает, как вовремя распознать сливовую плодожорку и эффективно защитить ваш сад.
Как защитить сад от сливовой плодожорки
Признаки появления вредителя
Первым признаком является то, что в плодах появляются маленькие отверстия, которые являются входами для личинок. Пораженные сливы становятся мягкими, темнеют и часто опадают. Под деревьями накапливаются гнилые плоды с характерным запахом. На листьях и коре деревьев можно заметить яйцекладки бабочки.
Методы борьбы со сливовой плодожоркой
Механическая защита:
- Ловушки для бабочек. Используйте феромонные ловушки или липкие ленты для отлова взрослых особей.
- Мешковина на стволах. Оберните нижнюю часть ствола мешковиной - это создаст барьер для личинок, которые спускаются к почве.
Химические методы борьбы:
- Используйте инсектициды, например, препараты на основе хлорпирифоса или лямбда-цигалотрина. Опрыскивание следует проводить в период массового лета бабочек или сразу после цветения сливы. Применяйте биопрепараты, такие как "Битоксибацилин", которые являются безопасными для человека и полезных насекомых.
Народные методы:
- Настой полыни или чеснока. Опрыскивание деревьев настоем трав помогает отпугнуть вредителей.
- Зола. Рассыпьте древесную золу под деревьями — это создаст неблагоприятную среду для личинок.
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