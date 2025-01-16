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Картофеля будет вдвое больше — пять секретов для хорошего урожая

16 января 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как увеличить урожай картофеля - действенные советы для дачников
Картофель. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Как известно, картофель один из самых популярных овощей на украинских огородах. Однако только опытные дачники знают, как сделать так, чтобы вашему урожаю позавидовали все соседи.

Новини.LIVE делится пятью секретами, которые помогут повысить урожайность картофеля.

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Качественные клубни

Один из главных секретов — правильно подобранный сорт картофеля. Выбирайте сорта, которые наиболее адаптированы к вашему региону, чтобы картофель был устойчив к болезням и погоде. Лучше всего подходят средние по размеру клубни (50–80 г). Если вы используете большие клубни, их можно разрезать так, чтобы на каждой части оставалось 2-3 глазка.

Хорошая подкормка

Не забывайте о подкормках вашего картофеля.В начале роста дачники советуют азотные удобрения (например, аммиачную селитру), которые способствуют росту зеленой массы. А во время формирования клубней добавьте удобрения с фосфором и калием.

Правильная посадка

Расположение ваших грядок также влияет на урожайность. Сажайте картофель на возвышении с севера на юг, чтобы растения получали максимум солнечного света.

Как увеличить урожай картофеля - фото
Урожай картофеля. Фото: Freepik

Защита от вредителей

Картофель склонен страдать от колорадского жука, фитофтороза и других проблем. Поэтому обязательно перед посадкой обработайте клубни препаратами от вредителей и грибковых болезней. А в период активного роста растения убирайте колорадского жука собственноручно.

Хорошее "соседство"

Опытные дачники знают, что картофель хорошо взаимодействует с горохом. Поэтому часто эти две культуры сажают рядом, чтобы урожай был больше. А вот посадка рядом с бархатцами, чесноком или пижмой поможет отпугнуть многих вредителей.

Ранее мы писали, как правильно посадить свеклу, чтобы получить большой урожай.

Также узнайте, пять примет от опытных дачников для щедрого урожая.

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