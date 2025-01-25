Что категорически нельзя сажать рядом с лавандой - советы дачникам, инструкции

Ни в коем случае не сажайте эти цветы возле лаванды — советы
Чарующий аромат лаванды, красивый вид и способность отпугивать вредителей делают ее настоящим украшением любого сада. Однако этот цветок ладит не со всеми и некоторые "соседи" могут негативно повлиять на его здоровье.
Новини.LIVE рассказывает, какие три цветка лучше держать подальше от этой ароматной красавицы.
Что лучше не сажать возле лаванды
Роза
Эти два цветка имеют совершенно разные потребности в уходе. Роза предпочитает влажную почву с регулярными подкормками, тогда как лаванда предпочитает сухую, хорошо дренированную. Чрезмерная влага, необходимая для роз, может привести к загниванию корней лаванды.
Мята
На самом деле, мята — довольно агрессивное растение, ведь она быстро разрастается и вытесняет "соседей". Корни мяты стремительно разрастаются и забирают питательные вещества из почвы. Лаванда в свою очередь любит покой и вряд ли сможет конкурировать с мятой.
Хризантема
Этот цветок также имеет склонность к быстрому разрастанию. Кроме того, хризантема создает тень, которую не любит лаванда. Лаванда — это солнцелюбивое растение, которое требует много света и пространства вокруг себя. Если посадить ее рядом с хризантемами, она может потерять доступ к солнцу, что ухудшит ее цветение и аромат.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с абрикосом в саду. Также узнайте, какие "соседи" могут навредить баклажанам.
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