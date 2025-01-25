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Ни в коем случае не сажайте эти цветы возле лаванды — советы

25 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что категорически нельзя сажать рядом с лавандой - советы дачникам, инструкции
Лаванда. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чарующий аромат лаванды, красивый вид и способность отпугивать вредителей делают ее настоящим украшением любого сада. Однако этот цветок ладит не со всеми и некоторые "соседи" могут негативно повлиять на его здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, какие три цветка лучше держать подальше от этой ароматной красавицы.

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Роза

Эти два цветка имеют совершенно разные потребности в уходе. Роза предпочитает влажную почву с регулярными подкормками, тогда как лаванда предпочитает сухую, хорошо дренированную. Чрезмерная влага, необходимая для роз, может привести к загниванию корней лаванды.

Мята

На самом деле, мята — довольно агрессивное растение, ведь она быстро разрастается и вытесняет "соседей". Корни мяты стремительно разрастаются и забирают питательные вещества из почвы. Лаванда в свою очередь любит покой и вряд ли сможет конкурировать с мятой.

Лаванда в горшках - фото
Лаванда в горшке. Фото: Freepik

Хризантема

Этот цветок также имеет склонность к быстрому разрастанию. Кроме того, хризантема создает тень, которую не любит лаванда.  Лаванда — это солнцелюбивое растение, которое требует много света и пространства вокруг себя. Если посадить ее рядом с хризантемами, она может потерять доступ к солнцу, что ухудшит ее цветение и аромат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с абрикосом в саду. Также узнайте, какие "соседи" могут навредить баклажанам.

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23:08 Фицо резко отреагировал на поддержку протестов Зеленским

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:08 Эвертон победил, Ман Сити обыграл Челси — результаты ТОП-матчей

23:03 Мужчина информировал о местах выдачи повесток — что решил суд

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