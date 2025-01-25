Что категорически нельзя сажать рядом с лавандой - советы дачникам, инструкции

Лаванда. Фото: Freepik

Чарующий аромат лаванды, красивый вид и способность отпугивать вредителей делают ее настоящим украшением любого сада. Однако этот цветок ладит не со всеми и некоторые "соседи" могут негативно повлиять на его здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, какие три цветка лучше держать подальше от этой ароматной красавицы.

Читайте также:

Что лучше не сажать возле лаванды

Роза

Эти два цветка имеют совершенно разные потребности в уходе. Роза предпочитает влажную почву с регулярными подкормками, тогда как лаванда предпочитает сухую, хорошо дренированную. Чрезмерная влага, необходимая для роз, может привести к загниванию корней лаванды.

Мята

На самом деле, мята — довольно агрессивное растение, ведь она быстро разрастается и вытесняет "соседей". Корни мяты стремительно разрастаются и забирают питательные вещества из почвы. Лаванда в свою очередь любит покой и вряд ли сможет конкурировать с мятой.

Лаванда в горшке. Фото: Freepik

Хризантема

Этот цветок также имеет склонность к быстрому разрастанию. Кроме того, хризантема создает тень, которую не любит лаванда. Лаванда — это солнцелюбивое растение, которое требует много света и пространства вокруг себя. Если посадить ее рядом с хризантемами, она может потерять доступ к солнцу, что ухудшит ее цветение и аромат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с абрикосом в саду. Также узнайте, какие "соседи" могут навредить баклажанам.