Что нельзя сажать после огурцов - советы огородникам

Рассада огурцов. Фото: Freepik

На самом деле огурцы имеют специфические потребности в питательных веществах, поэтому часто после сбора этой культуры почва истощается. Именно поэтому после них важно выбирать правильные культуры, которые не ухудшат ситуацию.

Новини.LIVE рассказывают, какие культуры категорически нельзя сажать после огурцов, чтобы избежать проблем.

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Марбузные культуры

Эти культуры принадлежат к тому же семейству, что и огурцы, поэтому они подвержены таким же болезням и вредителям. Если посадить их после огурцов, риск заражения остатками инфекций в почве значительно возрастает. Кроме того, тыквенные имеют схожие потребности в питательных веществах, что усилит истощение земли. Лучше всего давать отдохнуть почве после тыквенных культур 2-3 года.

Капуста

Капуста активно впитывает азот из почвы. Однако после огурцов уровень этого элемента значительно снижается, что может повлиять на рост и качество урожая капусты. К тому же она плохо переносит остатки органических удобрений которыми часто подкармливают огурцы.

Томаты

Это растение требует от почвы много питательных веществ, в то время как после огурцов земля становится истощенной. Кроме того, томаты подвержены грибковым заболеваниям, которые могут остаться после огурцов. Особенно это касается фузариоза, который быстро распространяется между этими культурами. Поэтому стоит провести восстановление почвы с помощью удобрений и сидератов.

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