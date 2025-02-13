Какие сорта огурцов самые лучшие — что посадить на огороде для большого урожая, советы дачникам

Какие сорта огурцов садить на огороде для щедрого урожая — советы
Чтобы получить хороший и вкусный урожай огурцов на огороде, нужно правильно выбрать сорт овоща, учитывая климат в регионе. Мы рассказываем, какие сорта огурцов стоит выбрать для посадки на огороде для большого урожая.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Самые лучшие сорта огурцов для посадки на огороде
Сорт "Нежинский дар"
Это среднеспелый сорт, который не требует особого ухода, а также дает хрустящие, сочные и ароматные огурцы. Еще плоды этого сорта считаются устойчивыми к заболеваниям, имеют мягкую негорькую кожуру и подходят для употребления как в свежем виде, так и для консервации. К тому же, этот сорт всегда дает большой урожай.
Сорт "Артист"
Это раннеспелый сорт, который всегда дает большой урожай, выдерживает морозы, устойчив к вредителям и различным болезням. Огурцы этого сорта вырастают очень вкусными и считаются универсальными в кулинарии. Кусты сорта начинают плодоносить в июне и продолжают это делать вплоть до октября.
Сорт "Герцог"
Это раннеспелый сорт, который дает крупные, сочные и ароматные плоды без горечи. А еще огурцы вырастают очень вкусными, хрустящими и сладкими, а также прекрасно смакуют в свежем виде. К тому же, на одном узле появляется по пять-шесть огурцов.
Сорт "Аякс"
Это ультраранний сорт, который дает большой урожай, прекрасно переносит перевозку на большие дистанции и долго хранится. А еще плоды этого сорта устойчивы к огуречной мозаике и мучнистой росе, подходят для употребления и продажи, а также не имеют горечи.
Сорт "Аккорд"
Это раннеспелый сорт, который не требует особого ухода, дает большой урожай и вкусные плоды. Семена этих огурцов хорошо всходят и не требуют замачивания. Кроме того, вы сможете собрать первый урожай уже через 45 дней после появления первых всходов.
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