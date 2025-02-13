Какие сорта огурцов самые лучшие — что посадить на огороде для большого урожая, советы дачникам

Дачник, который держит собранный урожай огурцов в корзине. Фото: Freepik

Чтобы получить хороший и вкусный урожай огурцов на огороде, нужно правильно выбрать сорт овоща, учитывая климат в регионе. Мы рассказываем, какие сорта огурцов стоит выбрать для посадки на огороде для большого урожая.

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Сорт "Нежинский дар"

Это среднеспелый сорт, который не требует особого ухода, а также дает хрустящие, сочные и ароматные огурцы. Еще плоды этого сорта считаются устойчивыми к заболеваниям, имеют мягкую негорькую кожуру и подходят для употребления как в свежем виде, так и для консервации. К тому же, этот сорт всегда дает большой урожай.

Собранный урожай огурцов в корзине. Фото: Pinterest

Сорт "Артист"

Это раннеспелый сорт, который всегда дает большой урожай, выдерживает морозы, устойчив к вредителям и различным болезням. Огурцы этого сорта вырастают очень вкусными и считаются универсальными в кулинарии. Кусты сорта начинают плодоносить в июне и продолжают это делать вплоть до октября.

Сорт "Герцог"

Это раннеспелый сорт, который дает крупные, сочные и ароматные плоды без горечи. А еще огурцы вырастают очень вкусными, хрустящими и сладкими, а также прекрасно смакуют в свежем виде. К тому же, на одном узле появляется по пять-шесть огурцов.

Много огурцов в ящике. Фото: Pixabay

Сорт "Аякс"

Это ультраранний сорт, который дает большой урожай, прекрасно переносит перевозку на большие дистанции и долго хранится. А еще плоды этого сорта устойчивы к огуречной мозаике и мучнистой росе, подходят для употребления и продажи, а также не имеют горечи.

Сорт "Аккорд"

Это раннеспелый сорт, который не требует особого ухода, дает большой урожай и вкусные плоды. Семена этих огурцов хорошо всходят и не требуют замачивания. Кроме того, вы сможете собрать первый урожай уже через 45 дней после появления первых всходов.

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