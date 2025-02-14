Ажиотаж на огурцы за 399 грн – в каком супермаркете продают за рекордную цену (фото)

Огурцы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Овощи в Украине стоят дорого, учитывая высокий спрос и ограниченное предложение как для зимнего сезона. В супермаркетах продают огурцы на разный кошелек, и можно найти товар за рекордные цены. На полках реализуют в основном импортную продукцию, потому что тепличное производство пока не налажено.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно купить килограмм огурцов за несколько сотен гривен.

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Стоимость огурцов в феврале

Согласно данным Минфина, средняя цена огурцов в Украине по состоянию на середину февраля находится на уровне 140 грн/кг. Но предложения супермаркетов сильно отличаются, можно найти как бюджетные варианты, так и овощи с рекордной стоимостью.

Например, мы посетили "Сильпо" в Киеве и увидели сорт, который стоит 399 грн/кг. Судя по тому, что рядом стоял полный контейнер с огурцами за 139 грн/кг (со скидкой), потребителей не смущает высокая цена. В ящике осталось совсем немного плодов, что свидетельствует о популярности товара среди покупателей.

Стоимость огурцов в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Огурцы за 399 грн в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость огурцов в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Мы взвесили один огурец, чтобы узнать, сколько придется заплатить. Овощ среднего размера весом 112 граммов обойдется в 44,69 грн. И хотя "Сильпо" предлагает много альтернатив, продукт за 399 грн/кг пользуется большим спросом. Для сравнения, на сайте "Варуса" можно найти тепличные огурцы за 129 грн/кг, а также гладкие за 109,90 грн/кг (скидка).

Огурцы на весах в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Огурец за 399 грн/кг в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Огурцы по скидке в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Когда цены на огурцы могут упасть

Согласно данным EastFruit, в Украине продают тепличные огурцы, но предложение не удовлетворяет спрос. Производители установили цены в диапазоне 80-120 грн/кг, поскольку пытаются конкурировать с импортной продукцией. Себестоимость выращивания выросла из-за больших затрат на энергоносители, логистику и обогрев теплиц, поэтому аграрии не могут себе позволить снизить стоимость товара.

Уже в апреле традиционно появится масштабный тепличный урожай. Эксперты предполагают, что до мая огурцы будут стоить в пределах 80-100 грн/кг. А ближе к лету супермаркеты начнут переписывать ценники в сторону уменьшения, поскольку на рынке будет достаточно местного урожая.

Напомним, стоимость куриных яиц в Украине меняется буквально ежедневно. На прилавки выставляют продукцию разных торговых марок в среднем по 65 грн/упаковка. Выгоднее покупать яйца поштучно, потому что цена меньше. Хорошие скидки устанавливают в сети супермаркетов "АТБ".

Также мы писали, что для обильного урожая огурцов важно выбрать сорт с учетом климата. Среднеспелый "Нежинский дар" не требует особого ухода, дает хрустящие плоды с устойчивостью к болезням. Эти огурцы подходят для потребления свежими или в консервации.