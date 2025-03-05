Ціни на продукти скоро впадуть — коли чекати здешевлення товарів

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вартість харчових продуктів в Україні значно зросла протягом 2024 року. Ціни на овочі б’ють всі рекорди, що можна пояснити як сезонним фактором, так і стрімкими темпами інфляції. Проте експерти чекають на стабілізацію ситуації наприкінці весни 2025 року.

Про це розповів член комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Коли чекати здешевлення продуктів

Згідно з даними Державної служби статистики, українські виробники підвищили гуртові ціни на понад 20% за рік. Експортні товари подорожчали на 33%. Найбільше інфляція вдарила по молочних продуктах (+22%), хлібних виробах (+15,5%) і м’ясних товарах (+12%).

Та згодом ціни стабілізуються завдяки малим фермерам, які почнуть виходити на ринок зі своїм продуктом. Зниження вартості торкнеться сезонних овочів, зокрема огірків і помідорів, яєць, молока тощо. Приблизно з 15 травня можна чекати на перегляд цінових пропозицій.

"Це буде продовжуватись до вересня-жовтня, а потім знову та сама історія, як щороку. Підтримка малих фермерів є ключовою для стабілізації цін на продукти в Україні", — зауважив Дмитро Соломчук.

Висока вартість товарів пояснюється об’єктивними чинниками, зокрема дорожчанням енергоносіїв, пального, логістики, збільшенням витрат на вирощування і зберігання.

Варто згадати листопад 2024 року, коли через масовані обстріли в Україні почалися перебої з електропостачанням. Тоді доводилося знову використовувати генератори, що спричинило різкий стрибок цін.

Нагадаємо, ціни на яйця на початку березня знову зросли в АТБ. Мережа супермаркетів продає нефасований продукт трохи дешевше, ніж упакований. Хоча в січні та лютому вартість була набагато меншою.

Також ми писали, куди піти українцям у Німеччині, щоб купити продукти дешевше. Існує чимало супермаркетів із доступними цінами й широким асортиментом товарів. А чимало людей обирають ринки замість магазинів, бо там часто встановлюють знижки.