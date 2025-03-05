Цены на продукты скоро упадут — когда ждать удешевления товаров

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов питания в Украине значительно выросла в течение 2024 года. Цены на овощи бьют все рекорды, что можно объяснить как сезонным фактором, так и стремительными темпами инфляции. Однако эксперты ожидают стабилизации ситуации в конце весны 2025 года.

Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире Ранок.LIVE.

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Когда ждать удешевления продуктов

Согласно данным Государственной службы статистики, украинские производители подняли оптовые цены более чем на 20% за год. Экспортные товары подорожали на 33%. Больше всего инфляция ударила по молочным продуктам (+22%), хлебным изделиям (+15,5%) и мясным товарам (+12%).

Но со временем цены стабилизируются благодаря малым фермерам, которые начнут выходить на рынок со своим продуктом. Снижение стоимости коснется сезонных овощей, в частности огурцов и помидоров, яиц, молока и др. Примерно с 15 мая можно ждать пересмотра ценовых предложений.

"Это будет продолжаться до сентября-октября, а потом снова та же история, как каждый год. Поддержка малых фермеров является ключевой для стабилизации цен на продукты в Украине", — отметил Дмитрий Соломчук.

Высокая стоимость товаров объясняется объективными факторами, в частности удорожанием энергоносителей, топлива, логистики, увеличением затрат на выращивание и хранение.

Стоит вспомнить ноябрь 2024 года, когда из-за массированных обстрелов в Украине начались перебои с электроснабжением. Тогда приходилось снова использовать генераторы, что повлекло резкий скачок цен.

Напомним, цены на яйца в начале марта снова выросли в АТБ. Сеть супермаркетов продает нефасованный продукт немного дешевле, чем упакованный. Хотя в январе и феврале стоимость была намного меньше.

Также мы писали, куда пойти украинцам в Германии, чтобы купить продукты дешевле. Существует немало супермаркетов с доступными ценами и широким ассортиментом товаров. Но многие выбирают рынки вместо магазинов, Ведь там часто устанавливают скидки.