Гарячі знижки на продукти в Сільпо — що віддають на 60% дешевше

Супермаркет Сільпо в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Щотижня в Сільпо оновлюють асортимент продукції зі знижками. Мережа супермаркетів встановлює вигідні пропозиції на різноманітні товари, аби споживачі могли економити. Завдяки "цінотижикам" — спеціальній генерації суперзнижок — вдається зберегти близько 60% від стандартної вартості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці можуть купити набагато дешевше у Сільпо.

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Великі знижки в Сільпо

Мережа регулярно запроваджує акційні програми, закликаючи споживачів робити покупки в супермаркетах "Сільпо". Наприклад, щотижневі "цінотижики" діють на широкий асортимент товарів, починаючи з четверга і до середи наступного тижня. ​У переліку бюджетних продуктів — молоко, кава, ковбасні вироби, солодощі, сири, алкогольні напої, бакалія тощо.

Українці мають змогу купити затребувані товари за такими зниженими цінами:

сосиски "Фарро" дитячі 500 г — 89,99 грн замість 234 грн (-62%);

майонез "Чумак" Провансаль 67% — 15,99 грн замість 32,49 грн (-51%);

шоколад молочний Milka з цілим мигдалем — 49,99 грн замість 99 грн (-50%);

чипси "Люкс" зі смаком сиру — 34,99 грн замість 69,99 грн (-50%);

сир плавлений "Пирятин" вершковий скибковий 38% — 13,99 грн замість 26,79 грн (-48%);

ковбаса "Алан" салямі міланська — 179 грн замість 329 грн (-46%);

печиво здобне Delicia зі смаком вишні — 39,99 грн замість 71,99 грн (-44%);

макаронні вироби Pasta Zara — 39,99 грн замість 69,99 грн (-43%);

десерт Noku Mochi — 169 грн замість 294 грн (-43%);

вершки "ПростоНаше" 20% — 36,99 грн замість 56,99 грн (-35%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4

Для ефективного відслідковування знижок у супермаркетах рекомендуємо встановити офіційний мобільний додаток мережі, де традиційно публікують інформацію про акції. Не завадить підписатися на Telegram-канали, які постять відповідні новини. А завдяки програмам лояльності можна отримувати персональні пропозиції та економити по-максимуму.

Нагадаємо, в супермаркеті АТБ зникли знижки на курячі яйця. У січні 2025 року українці могли придбати десяток за 28 грн, а станом на 27 лютого одне яйце коштувало 4,99 грн. Але фасований товар досі продають дорожче, ніж поштучний.

Також ми писали, що в деяких магазинах встановили акційні пропозиції на куряче філе. У Сільпо й АТБ ціни перебували на середньому рівні, зате у Варусі діяли вигідні знижки. Кілограм фасованого продукту коштував 169,90 грн.