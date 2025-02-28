Горячие скидки на продукты в Сильпо — что отдают на 60% дешевле

Супермаркет Сильпо в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Еженедельно в Сильпо обновляют ассортимент продукции со скидками. Сеть супермаркетов устанавливает выгодные предложения на различные товары, чтобы потребители могли экономить. Благодаря "цінотижикам" — специальной генерации суперскидок — удается сохранить около 60% от стандартной стоимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцы могут купить гораздо дешевле в Сильпо.

Читайте также:

Большие скидки в Сильпо

Сеть регулярно вводит акционные программы, призывая потребителей делать покупки в супермаркетах "Сильпо". Например, еженедельные "цінотижики" действуют на широкий ассортимент товаров, начиная с четверга и до среды следующей недели. В перечне бюджетных продуктов — молоко, кофе, колбасные изделия, сладости, сыры, алкогольные напитки, бакалея и др.

Украинцы могут купить востребованные товары по таким сниженным ценам:

сосиски "Фарро" детские 500 г — 89,99 грн вместо 234 грн (-62%);

майонез "Чумак" Провансаль 67% — 15,99 грн вместо 32,49 грн (-51%);

шоколад молочный Milka с целым миндалем — 49,99 грн вместо 99 грн (-50%);

чипсы "Люкс" со вкусом сыра — 34,99 грн вместо 69,99 грн (-50%);

сыр плавленый "Пирятин" сливочный ломтевой 38% — 13,99 грн вместо 26,79 грн (-48%);

колбаса "Алан" салями миланская — 179 грн вместо 329 грн (-46%);

печенье сдобное Delicia со вкусом вишни — 39,99 грн вместо 71,99 грн (-44%);

макаронные изделия Pasta Zara — 39,99 грн вместо 69,99 грн (-43%);

десерт Noku Mochi — 169 грн вместо 294 грн (-43%);

сливки "ПростоНаше" 20% — 36,99 грн вместо 56,99 грн (-35%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 4

Для эффективного отслеживания скидок в супермаркетах рекомендуем установить официальное мобильное приложение сети, где традиционно публикуют информацию об акциях. Не помешает подписаться на Telegram-каналы, которые постят соответствующие новости. А благодаря программам лояльности можно получать персональные предложения и экономить по-максимуму.

Напомним, в супермаркете АТБ исчезли скидки на куриные яйца. В январе 2025 года украинцы могли приобрести десяток за 28 грн, а по состоянию на 27 февраля одно яйцо стоило 4,99 грн. Но фасованный товар до сих пор продают дороже, чем поштучный.

Также мы писали, что в некоторых магазинах установили акционные предложения на куриное филе. В Сильпо и АТБ цены находились на среднем уровне, зато в Варусе действовали выгодные скидки. Килограмм фасованного продукта стоил 169,90 грн.