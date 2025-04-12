Документы для подтверждения права собственности на недвижимость в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Стать владельцем желанных квадратных метров — важное событие в жизни каждого человека. Однако, кроме радости от владения, необходимо позаботиться о юридическом подтверждении этого права. В 2025 году, как и раньше, ключевым элементом является официальная регистрация.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы являются подтверждением права собственности на недвижимое имущество и как правильно подтвердить свои права.

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Фундамент собственности: основания приобретения права

Прежде чем говорить о подтверждающих документах, стоит понимать, как именно возникает право собственности на недвижимость. Закон определяет несколько основных путей.

Договоры . Самый распространенный способ — заключение гражданско-правовых договоров, таких как купля-продажа, дарение, мена. Каждый из этих договоров имеет свои особенности оформления и требует нотариального удостоверения.

. Самый распространенный способ — заключение гражданско-правовых договоров, таких как купля-продажа, дарение, мена. Каждый из этих договоров имеет свои особенности оформления и требует нотариального удостоверения. Наследство . Получение недвижимого имущества по наследству является еще одним распространенным основанием. Для оформления права собственности наследнику необходимо получить свидетельство о праве на наследство.

. Получение недвижимого имущества по наследству является еще одним распространенным основанием. Для оформления права собственности наследнику необходимо получить свидетельство о праве на наследство. Новое строительство и самострой . Возведение нового объекта недвижимости или узаконивание самовольного строительства также приводит к возникновению права собственности, которое требует соответствующего оформления.

. Возведение нового объекта недвижимости или узаконивание самовольного строительства также приводит к возникновению права собственности, которое требует соответствующего оформления. Приватизация . Лица, которые проживали в государственном или коммунальном жилищном фонде, имели право приватизировать свое жилье, получая свидетельство о праве собственности.

. Лица, которые проживали в государственном или коммунальном жилищном фонде, имели право приватизировать свое жилье, получая свидетельство о праве собственности. Решение суда . В определенных ситуациях, например, при потере документов или в спорах о праве собственности, подтверждением может служить решение суда, вступившее в законную силу.

. В определенных ситуациях, например, при потере документов или в спорах о праве собственности, подтверждением может служить решение суда, вступившее в законную силу. Другие основания. Существуют и другие, менее распространенные способы приобретения права собственности, например, приобретение имущества с публичных торгов или утверждение мирового соглашения судом.

Важно понимать, что сам факт, например, проживания в доме в течение длительного времени или завершения строительства, без надлежащего юридического оформления не делает вас полноправным собственником в глазах государства.

Ключевой документ: выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество

Согласно действующему законодательству, главным и безоговорочным подтверждением права собственности на недвижимое имущество в 2025 году является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Именно государственная регистрация является публичным признанием государством вашего права собственности на конкретный объект недвижимости. Без внесения соответствующих сведений в ГРВП вы не сможете полноценно распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить, завещать, передавать в ипотеку и тому подобное.

Документы-основания для регистрации: прошлое и настоящее

Государственная регистрация права собственности не возникает сама по себе, уточняют специалисты "Юридического советчика для ВПЛ". Она является производной от определенного юридического факта, который подтверждается соответствующим документом. К таким документам-основаниям относятся:

свидетельство о праве собственности, выданное органом приватизации. Этот документ подтверждал право собственности лиц, которые приватизировали государственное или коммунальное жилье до 2013 года;

свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное до 1 января 2013 года органами местного самоуправления или местными государственными администрациями: Выдавалось, в частности, на вновь построенное жилье до начала функционирования единого государственного реестра;

свидетельство о праве на наследство. Документ, выдаваемый нотариусом или консульским учреждением и подтверждающий право собственности на имущество, полученное по наследству;

договоры, подтверждающие переход права собственности (купли-продажи, дарения, мены и т.д.). Нотариально удостоверенные договоры являются основанием для регистрации права собственности на нового владельца.

решение суда, вступившее в законную силу. В случаях признания или установления права собственности судом, соответствующее решение является основанием для регистрации;

другие документы. К этой категории относятся свидетельства о приобретении имущества с публичных торгов, определения суда об утверждении мирового соглашения и другие документы, предусмотренные законодательством;

свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов: Выдается нотариусом живому из супругов на его долю в общем имуществе.

Важно отметить, что наличие одного из этих документов еще не делает вас полноценным владельцем. Для окончательного закрепления права необходимо провести государственную регистрацию и получить выписку из ГРВП.

Эволюция регистрации: от БТИ до единого реестра

Система регистрации прав на недвижимое имущество в Украине претерпела изменения. До 2013 года этим занимались Бюро технической инвентаризации (БТИ), которые выдавали:

выписку о регистрации права собственности: Подтверждал факт государственной регистрации права собственности и имел бессрочный характер;

выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество: Подтверждал, кто является владельцем имущества на определенный период времени (обычно выдавался на 2 месяца и был необходим для нотариальных действий).

С 1 января 2013 года заработал единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Функции государственной регистрации были распределены между государственными регистраторами, нотариусами и исполнительными органами местной власти.

Именно Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, полученная после 2013 года, является основным документом, подтверждающим как право собственности, так и его государственную регистрацию.

Два ключа к собственности: документ-основание и выписка из ГРВП

Итак, для того, чтобы быть законным владельцем недвижимого имущества в 2025 году, необходимо иметь два ключевых элемента:

документ, подтверждающий основание возникновения (перехода) права собственности;

выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающую государственную регистрацию этого права.

Оба эти документы являются важными. Документ-основание удостоверяет юридический факт приобретения собственности, а выписка из ГРВП подтверждает официальное признание этого права государством.

Ранее мы рассказывали, что совместное владение недвижимым имуществом является обычным явлением, возникающим в силу различных обстоятельств, таких как приватизация или наследование. Обычно совладельцы находят понимание относительно пользования имуществом. Однако, продажа общей квартиры часто становится причиной разногласий между ними.

Также отметим, в обществе до сих пор существует ошибочное мнение, что регистрация места жительства автоматически дает право собственности на жилье. Многие ошибочно считают, что "прописка" позволяет претендовать на долю имущества или усложняет выселение. На самом деле, регистрация является лишь формальностью, фиксирующей место жительства лица, и не создает никаких имущественных прав на недвижимость. Владельцем остается тот, кто имеет соответствующие правоустанавливающие документы.