Документи для підтвердження права власності на нерухомість у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Стати власником омріяних квадратних метрів — важлива подія в житті кожної людини. Проте, окрім радості від володіння, необхідно подбати про юридичне підтвердження цього права. У 2025 році, як і раніше, ключовим елементом є офіційна реєстрація.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи є підтвердженням права власності на нерухоме майно та як правильно підтвердити свої права.

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Фундамент власності: підстави набуття права

Перш ніж говорити про підтверджуючі документи, варто розуміти, як саме виникає право власності на нерухомість. Закон визначає кілька основних шляхів.

Договори . Найпоширеніший спосіб — укладення цивільно-правових договорів, таких як купівля-продаж, дарування, міна. Кожен з цих договорів має свої особливості оформлення та потребує нотаріального посвідчення.

. Найпоширеніший спосіб — укладення цивільно-правових договорів, таких як купівля-продаж, дарування, міна. Кожен з цих договорів має свої особливості оформлення та потребує нотаріального посвідчення. Спадщина . Отримання нерухомого майна у спадок є ще однією поширеною підставою. Для оформлення права власності спадкоємцю необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину.

. Отримання нерухомого майна у спадок є ще однією поширеною підставою. Для оформлення права власності спадкоємцю необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину. Нове будівництво та самобуд . Зведення нового об'єкта нерухомості або узаконення самовільного будівництва також призводить до виникнення права власності, яке потребує відповідного оформлення.

. Зведення нового об'єкта нерухомості або узаконення самовільного будівництва також призводить до виникнення права власності, яке потребує відповідного оформлення. Приватизація . Особи, які проживали у державному або комунальному житловому фонді, мали право приватизувати своє житло, отримуючи свідоцтво про право власності.

. Особи, які проживали у державному або комунальному житловому фонді, мали право приватизувати своє житло, отримуючи свідоцтво про право власності. Рішення суду . У певних ситуаціях, наприклад, при втраті документів або у спорах щодо права власності, підтвердженням може слугувати рішення суду, що набрало законної сили.

. У певних ситуаціях, наприклад, при втраті документів або у спорах щодо права власності, підтвердженням може слугувати рішення суду, що набрало законної сили. Інші підстави. Існують й інші, менш поширені способи набуття права власності, наприклад, придбання майна з публічних торгів або затвердження мирової угоди судом.

Важливо розуміти, що сам факт, наприклад, проживання в будинку протягом тривалого часу або завершення будівництва, без належного юридичного оформлення не робить вас повноправним власником в очах держави.

Ключовий документ: витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно

Відповідно до чинного законодавства, головним і беззаперечним підтвердженням права власності на нерухоме майно у 2025 році є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Саме державна реєстрація є публічним визнанням державою вашого права власності на конкретний об'єкт нерухомості. Без внесення відповідних відомостей до ДРРП ви не зможете повноцінно розпоряджатися своїм майном: продавати, дарувати, заповідати, передавати в іпотеку тощо.

Документи-підстави для реєстрації: минуле та сьогодення

Державна реєстрація права власності не виникає сама по собі, уточнюють фахівці "Юридичного порадника для ВПО". Вона є похідною від певного юридичного факту, який підтверджується відповідним документом. До таких документів-підстав належать:

свідоцтво про право власності, видане органом приватизації. Цей документ підтверджував право власності осіб, які приватизували державне або комунальне житло до 2013 року;

свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане до 1 січня 2013 року органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями: Видавалося, зокрема, на новозбудоване житло до початку функціонування єдиного державного реєстру;

свідоцтво про право на спадщину. Документ, що видається нотаріусом або консульською установою та підтверджує право власності на майно, отримане у спадок;

договори, що підтверджують перехід права власності (купівлі-продажу, дарування, міни тощо). Нотаріально посвідчені договори є підставою для реєстрації права власності на нового власника.

рішення суду, що набрало законної сили. У випадках визнання або встановлення права власності судом, відповідне рішення є підставою для реєстрації;

інші документи. До цієї категорії належать свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, ухвали суду про затвердження мирової угоди та інші документи, передбачені законодавством;

свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя: Видається нотаріусом живому з подружжя на його частку у спільному майні.

Важливо зазначити, що наявність одного з цих документів ще не робить вас повноцінним власником. Для остаточного закріплення права необхідно провести державну реєстрацію та отримати витяг з ДРРП.

Еволюція реєстрації: від БТІ до єдиного реєстру

Система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні зазнала змін. До 2013 року цим займалися Бюро технічної інвентаризації (БТІ), які видавали:

витяг про реєстрацію права власності: Підтверджував факт державної реєстрації права власності та мав безстроковий характер;

витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно: Підтверджував, хто є власником майна на певний період часу (зазвичай видавався на 2 місяці та був необхідний для нотаріальних дій).

З 1 січня 2013 року запрацював єдиний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Функції державної реєстрації були розподілені між державними реєстраторами, нотаріусами та виконавчими органами місцевої влади.

Саме Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманий після 2013 року, є основним документом, що підтверджує як право власності, так і його державну реєстрацію.

Два ключі до власності: документ-підстава та витяг з ДРРП

Отже, для того, щоб бути законним власником нерухомого майна у 2025 році, необхідно мати два ключові елементи:

документ, що підтверджує підставу виникнення (переходу) права власності;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який підтверджує державну реєстрацію цього права.

Обидва ці документи є важливими. Документ-підстава засвідчує юридичний факт набуття власності, а витяг з ДРРП підтверджує офіційне визнання цього права державою.

Раніше ми розповідали, що спільне володіння нерухомим майном є звичайним явищем, що виникає через різні обставини, такі як приватизація чи спадкування. Зазвичай співвласники знаходять порозуміння щодо користування майном. Проте, продаж спільної квартири часто стає причиною розбіжностей між ними.

Також зазначимо, у суспільстві досі існує хибна думка, що реєстрація місця проживання автоматично надає право власності на житло. Багато хто помилково вважає, що "прописка" дає змогу претендувати на частку майна або ускладнює виселення. Насправді ж, реєстрація є лише формальністю, що фіксує місце проживання особи, і не створює жодних майнових прав на нерухомість. Власником залишається той, хто має відповідні правовстановлюючі документи.