Вирусы ящура и блутанга — Украине грозит новая опасность

Коровы пасутся на поле. Фото: Pexels

Состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабмине. На нем обсудили усиление мер для того, чтобы избежать распространения вирусов ящура и блутанга в Украине. Ранее эти заболевания обнаружили в странах Евросоюза.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба в пятницу, 11 апреля.

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Вспышка вирусов ящура и блутанга

Сейчас для Украины есть большой риск, поскольку в странах ЕС зафиксировано распространение заболеваний ящура и блутанга в странах ЕС. В Украине эти вирусы не фиксировали уже более 30 лет.

"Речь не только о защите здоровья животных. Ящур вызывает глобальные последствия: экономические убытки для всей страны и отрасли животноводства, остановка экспорта молочной и мясной продукции, многомиллионные расходы для ликвидации вспышки болезни. Мы должны быть готовы к любым вариантам", — отметил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Во время заседания решили усилить меры безопасности на фермах, а также создать базу для экстренного развертывания карантинных ветеринарных постов. Кроме того, планируют провести работу для осведомленности населения и создать специальные "горячие линии". Также разработают ряд нормативно-правовых документов.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что из-за вспышки вирусов ящура и блутанга сейчас действует запрет на ввоз в Украину грузов восприимчивых животных, генетического материала, сырья и продуктов животного происхождения от них из Словакии и Венгрии.

Что известно о вирусах ящура и блутанга

Ящур — это вирусное заболевание, которое обычно поражает крупный рогатый скот, свиней и других парнокопытных. Однако также могут болеть и дикие животные. Кроме того, ящуром могут болеть и люди. Инфицирование может произойти через употребление сырого молока больных вирусом ящура животных и мясо.

Болезнь обладает способностью быстро распространяться на значительной территории. Среди молодняка она вызывает высокую смертность, также летальные случаи могут происходить и среди взрослых животных.

Блутанг — это вирусное заболевание, которое поражает овец, крупный рогатый скот и диких парнокопытных. Болезнь проявляется воспалительными поражениями слизистых оболочек, языка, кожи и копыт. Переносить вирус могут комары и клещи.

Летальность может достигать 90-100%. В случае выздоровления животные часто теряют шерсть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Венгрии предположили, что биологическая атака могла стать одним из источников первой вспышки ящура. Заболевание зафиксировали впервые за более чем полвека.

Также мы сообщали о том, что военный конфликт в Украине заставил диких животных мигрировать из Одесской области на территорию Молдовы. Из-за этого возник ветеринарный кризис.