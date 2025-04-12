Віруси ящуру та блутангу — Україні загрожує нова небезпека

Корови пасуться на полі. Фото: Pexels

Відбулось позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабміні. На ньому обговорили посилення заходів задля того, аби уникнути поширення вірусів ящуру та блутангу в Україну. Раніше ці захворювання виявили в країнах Євросоюзу.

Про це повідомила Держпродспоживслужба у п'ятницю, 11 квітня.

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Спалах вірусів ящуру та блутангу

Наразі для України є великий ризик, оскільки в країнах ЄС зафіксовано поширення захворювань ящуру та блутангу в країнах ЄС. В Україні ці віруси не фіксували вже понад 30 років.

"Йдеться не лише про захист здоров'я тварин. Ящур спричиняє глобальніші наслідки: економічні збитки для всієї країни та галузі тваринництва, зупинка експорту молочної та м'ясної продукції, багатомільйонні витрати для ліквідації спалаху хвороби. Ми повинні бути готові до будь-яких варіантів", — зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Під час засідання вирішили посилити заходи безпеки на фермах, а також створити базу для екстреного розгортання карантинних ветеринарних постів. Крім того, планують провести роботу для обізнаності населення й створити спеціальні "гарячі лінії". Також розроблять низку нормативно-правових документів.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що через спалах вірусів ящуру та блутангу наразі діє заборона на ввезення в Україну вантажів сприйнятливих тварин, генетичного матеріалу, сировини та продуктів тваринного походження від них зі Словаччини та Угорщини.

Що відомо про віруси ящуру та блутангу

Ящур — це вірусне захворювання, яке зазвичай вражає велику рогату худобу, свиней та інших парнокопитних. Однак також можуть хворіти й дикі тварини. Крім того, на ящур можуть хворіти й люди. Інфікування може статися через вживання сирого молока хворих на вірус ящуру тварин та м'ясо.

Хвороба має здатність швидко поширюватись на значній території. Серед молодняку вона викликає високу смертність, також летальні випадки можуть ставатися й серед дорослих тварин.

Блутанг — це вірусне захворювання, яке вражає овець, велику рогату худобу та диких парнокопитних. Хвороба проявляється запальними ураженнями слизових оболонок, язика, шкіри та копит. Переносити вірус можуть комарі та кліщі.

Летальність може досягати 90-100%. У разі одужання тварини часто втрачають шерсть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Угорщині припустили, що біологічна атака могла стати одним з джерел першого спалаху ящура. Захворювання зафіксували вперше за більше ніж півстоліття.

Також ми повідомляли про те, що військовий конфлікт в Україні змусив диких тварин мігрувати з Одещини на територію Молдови. Через це виникла ветеринарна криза.