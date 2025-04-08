У Києві зафіксовано смерть від ускладнень грипу

Лікар тримає вакцину від грипу. Фото: УНІАН

За останній тиждень у столиці зареєстровано 8 459 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Серед усіх випадків виявлених інфекцій найчастішими виявилися зараження серед дітей — 54,2% від загальної кількості. Попри позитивну динаміку щодо зменшення кількості хворих, у місті зафіксовано летальний випадок внаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

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У Києві зафіксували летальний випадок від грипу

Помер пацієнт, який захворів грип у тяжкій формі. Попри надану медичну допомогу, уникнути фатальних наслідків від ускладнень не вдалося.

Скільки випадків зараження грипом зафіксували у столиці

Загалом захворюваність у місті знизилась на 24,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Серед дітей показник упав із 6 013 до 4 582 випадків, серед дорослих — із 5 157 до 3 877. Найбільше зниження продемонструвала шкільна вікова група — на понад 42%.

Також зафіксовано зменшення кількості госпіталізованих: у медзаклади потрапили 196 осіб, із них 125 — діти.

Щодо зараження COVID-19, було підтверджено лише дев'ять нових випадків серед дорослого населення, усі хворі госпіталізовані, двоє перебували в реанімації.

Попри зниження рівня захворюваності та відсутність епідемічної загрози, лікарі наголошують: грип і надалі залишається небезпечною інфекцією, яка в окремих випадках може призводити до фатальних наслідків. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями, ослабленим імунітетом і літніх пацієнтів.

Медики нагадують, що найефективнішим способом профілактики важкого перебігу респіраторних вірусних інфекцій, зокрема коронавірусу, залишається вакцинація.

Нагадається, у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про поширення вірусів грипу по Україні і закликали українців отримати щеплення.

А лікар-імунолог назвав найнебезпечніші місця, де легко підхопити грип.