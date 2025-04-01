Найнебезпечніші місця, де можна захворіти на грип

Люди йдуть вулицею в масках, щоб не захворіти на грип. Фото: Freepik

Цьогоріч грип в Україні активно вирував й затримався аж до весни. Відтак, у березні чимало українців продовжують хворіти на грип. Однак, є місця, де дуже висока ймовірність захворіти на цю вірусну інфекційну хворобу — тому їх варто уникати.

Про перелік таких місць розповіла лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як зазначає лікарка, краще уникати місць, де є хворі на грип люди. Скупчення людей також дуже небезпечні для здорової людини. Варто пам'ятати й про транспорт, де їздять чимало людей, які вже мають симптоми хвороби.

"Там, де є скупчення людей і якщо там є хворі люди. Якщо кілька хворих людей на грип є в якомусь колективі й у них є виражені катаральні симптоми, тобто кашель тощо, вони можуть поширювати цей вірус. Навіть в транспорті це можливо, якщо є хвора людина", — розповіла лікарка.

Що робити, якщо ви вже захворіли на грип

Якщо у вас проявляються симптоми інфекції — необхідно залишатися вдома. Лікарка наголошує, що обов'язково необхідно надягати маску, коли ви йдете в людні місця з дому.

"Для хворих людей є рекомендація або бути вдома, щоб не поширювати інфекцію, або вдягати маску, якщо доводиться виходити з дому. Окрім того, бажано, щоб всі вдягали маску, коли йдуть в медичний заклад. Це найперше місце, де можна інфікуватися на грип", — поділилася рекомендаціями Алла Волоха.

Симптоми грипу — можливі прояви

Серед ключових симптомів грипу, лікарі виокремлюють наступні:

Висока температура — зазвичай 38 градусів і вище, може супроводжуватися ознобом;

Головний біль — сильний, часто в лобовій та скроневій ділянках;

Ломота в м'язах і суглобах — особливо відчувається в спині та кінцівках;

Загальна слабкість і втома — людина відчуває себе дуже виснаженою;

Біль у горлі — може бути сухим або з першінням;

Кашель — зазвичай сухий, може переходити у вологий;

Нежить — може бути присутнім, але не завжди.

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