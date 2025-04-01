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Где можно заболеть гриппом — перечень самых опасных мест

1 апреля 2025 08:38
Андрей Плахонин - Редактор
Самые опасные места, где можно заболеть гриппом
Люди идут по улице в масках, чтобы не заболеть гриппом. Фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

В этом году грипп в Украине активно бушевал и задержался до весны. Следовательно, в марте многие украинцы продолжают болеть гриппом. Однако, есть места, где очень высокая вероятность заболеть этой вирусной инфекционной болезнью — поэтому их следует избегать.

О перечне таких мест рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха в интервью "РБК-Украина".

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Где существует высокая вероятность заболеть гриппом

Как отмечает врач, лучше избегать места, где есть больные гриппом люди. В то же время скопления также очень опасны для здорового человека. Стоит помнить и о транспорте, где ездят немало людей, уже имея симптомы болезни.

"Там, где есть скопление людей и если там есть больные люди. Если несколько больных людей гриппом есть в каком-то коллективе и у них есть выраженные катаральные симптомы, то есть кашель и т.д., они могут распространять этот вирус. Даже в транспорте это возможно, если есть больной человек", — рассказала врач.

Что делать, если вы уже заболели гриппом

Если у вас проявляются симптомы инфекции - необходимо оставаться дома. Врач отмечает, что обязательно необходимо надевать маску, когда вы идете в людные места из дома.

"Для больных людей есть рекомендация или быть дома, чтобы не распространять инфекцию, или надевать маску, если приходится выходить из дома. Кроме того, желательно, чтобы все надевали маску, когда идут в медицинское учреждение. Это первое место, где можно заразиться гриппом", — поделилась рекомендациями Алла Волоха.

Симптомы гриппа — возможные проявления

Среди ключевых симптомов гриппа, врачи выделяют следующие:

  • Высокая температура — обычно 38 градусов и выше, может сопровождаться ознобом;
  • Головная боль — сильная, часто в лобной и височной областях;
  • Ломота в мышцах и суставах — особенно ощущается в спине и конечностях;
  • Общая слабость и усталость — человек чувствует себя очень истощенным;
  • Боль в горле — может быть сухой или с першением;
  • Кашель — обычно сухой, может переходить во влажный;
  • Насморк — может присутствовать, но не всегда.

Напомним, что недавно мы сообщали, что ученые обнаружили опасные последствия вакцины от COVID-19. Следовательно, говорится о возможных побочных эффектах, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Также ранее мы сообщали, что уровень доверия к вакцинации против COVID-19 среди украинцев снизился.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Забудьте о прописке — как работает регистрация в Украине

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