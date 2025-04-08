В Киеве зафиксирована смерть от осложнений гриппа

Врач держит вакцину от гриппа. Фото: УНИАН

За последнюю неделю в столице зарегистрировано 8 459 случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. Среди всех случаев выявленных инфекций наиболее частыми оказались заражения среди детей — 54,2% от общего количества. Несмотря на положительную динамику по уменьшению количества больных, в городе зафиксирован летальный случай в результате осложнений гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

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Умер пациент, который заболел гриппом в тяжелой форме. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, избежать фатальных последствий от осложнений не удалось.

Сколько случаев заражения гриппом зафиксировали в столице

В целом заболеваемость в городе снизилась на 24,3% по сравнению с предыдущей неделей. Среди детей показатель упал с 6 013 до 4 582 случаев, среди взрослых — с 5 157 до 3 877. Наибольшее снижение продемонстрировала школьная возрастная группа — более чем на 42%.

Также зафиксировано уменьшение количества госпитализированных: в медучреждения попали 196 человек, из них 125 — дети.

Что касается заражения COVID-19, было подтверждено лишь девять новых случаев среди взрослого населения, все больные госпитализированы, двое находились в реанимации.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости и отсутствие эпидемической угрозы, врачи подчеркивают: грипп и в дальнейшем остается опасной инфекцией, которая в отдельных случаях может приводить к фатальным последствиям. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и пожилых пациентов.

Медики напоминают, что самым эффективным способом профилактики тяжелого течения респираторных вирусных инфекций, в частности коронавируса, остается вакцинация.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщали о распространении вирусов гриппа по Украине и призвали украинцев получить прививки.

А врач-иммунолог назвал самые опасные места, где легко подхватить грипп.