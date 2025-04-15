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Порятунок від гарячки — як швидко "збити" температуру

15 квітня 2025 07:45
Андрій Плахонін - Редактор
Боротьба з гарячкою — як знизити високу температуру
Жінка з високою температурою. Фото ілюстративне: pcpr.info
Андрій Плахонін - Редактор

Підвищення температури під час хвороби до 37,5–38,5 °С свідчить про те, що організм бореться з вірусами. Таку температуру не завжди потрібно "збивати" за допомогою жарознижувальних засобів. Якщо ж температура підвищується більше, ніж до 38,5 °С, і супроводжується іншими симптомами, варто її знижувати.

Про те, як можна зменшити температуру повідомляє "Ми — Україна".

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Чому може підвищуватися температура

Підвищена температура може виникати під час вірусних або бактеріальних інфекцій, запальних процесів, прорізування зубів у дітей, перегрівання організму, гормональної збоїв, онкологічних процесах і після вакцинації.

Показники температури від 39—40 °С і вище є небезпечними, адже спричиняють навантаження на серце, мозок і нервову систему, можуть призводити до судом, зневоднення й навіть утрати свідомості.

Найбільш небезпечною висока температура є для дітей до трьох років, літніх людей, вагітних жінок і людей, які мають хронічні захворювання.

Що робити, аби знизити температуру

Для зниження температури варто багато пити води, морсів, трав'яних чаїв або компотів, адже під гарячки організм втрачає велику кількість рідини. Ще одним ефективним способом боротьби з високою температурою є обтирання тіла теплою водою. Температура в кімнаті має до +18...+20 °С. Вживати гарячі напої або вдягати багато теплих речей не треба, адже це заважає теплообміну.

Якщо ж самопочуття не покращується впродовж понад трьох діб, а температура супроводжується висипкою, судомами, надмірною млявістю, необхідно не витрачати час на самолікування, а звертатися по допомогу до лікаря.

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Також ми повідомляли, що у світі хворобу Паркінсона діагностували в понад шести мільйонів людей. Лікар-невролог пояснював, як розпізнати симптоми цього захворювання. 

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