Борьба с лихорадкой — как снизить высокую температуру

Женщина с высокой температурой. Фото иллюстративное: pcpr.info

Повышение температуры во время болезни до 37,5–38,5 °С свидетельствует о том, что организм борется с вирусами. Такую температуру не всегда нужно "сбивать" с помощью жаропонижающих средств. Если же температура повышается больше, чем до 38,5 °С, и сопровождается другими симптомами, стоит ее снижать.

О том, как можно уменьшить температуру сообщает "Ми — Україна".

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Почему может повышаться температура

Повышенная температура может возникать при вирусных или бактериальных инфекциях, воспалительных процессах, прорезывании зубов у детей, перегревании организма, гормональных сбоях, онкологических процессах и после вакцинации.

Показатели температуры от 39–40 °С и выше опасны, ведь вызывают нагрузку на сердце, мозг и нервную систему, могут приводить к судорогам, обезвоживанию и даже потере сознания.

Наиболее опасной высокая температура является для детей до трех лет, пожилых людей, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

Что делать, чтобы снизить температуру

Для снижения температуры стоит много пить воды, морсов, травяных чаев или компотов, ведь во время лихорадки организм теряет большое количество жидкости. Еще одним эффективным способом борьбы с высокой температурой является обтирание тела теплой водой. Температура в комнате должна быть до +18...+20 °С. Употреблять горячие напитки или надевать много теплых вещей не надо, ведь это мешает теплообмену.

Если же самочувствие не улучшается в течение более трех суток, а температура сопровождается сыпью, судорогами, чрезмерной вялостью, необходимо не тратить время на самолечение, а обращаться за помощью к врачу.

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