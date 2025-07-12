На Ровенщине у женщины обнаружили крупного гельминта

У женщины проблемы с веком. Иллюстративное фото: centrmed.com

В Ровенской области у женщины из верхнего века глаза врачи удалили 11-сантиметрового гельминта. С начала этого года это четвертый случай заболевания в Ровенской области подкожным дирофиляриозом у человека.

Об этом информирует Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней в Facebook.

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Гельминт, которого врачи достали из глаза женщины. Фото: ЦКПХ/Facebook

На Ровенщине медики достали из глаза женщины гельминта 11 см

Итак, у 52-летней жительницы Сарненского района из верхнего века правого глаза врачи-офтальмологи удалили 11-сантиметрового гельминта.

В конце июня женщина обратилась в медицинское учреждение, ведь в течение двух последних недель она чувствовала общую слабость, головную боль, боль и отеки, которые мигрировали в области правой щеки, лба и под глазным яблоком. После осмотра и госпитализации пациентку прооперировали и выяснили, что причиной недомогания было паразитирование под кожей глиста Dirofilaria repens.

Сейчас пострадавшая чувствует себя удовлетворительно, в очаге заболевания начато комплексное эпидемиологическое и эпизоотологическое расследование.

Стоит заметить, что с начала этого года это четвертый случай заболевания в Ровенской области на подкожный дирофиляриоз у человека и 54-й со времени первой его регистрации в 2005 году.

Гельминты — что является источником заражения

Как известно, источником заболевания являются собаки, кошки и дикие плотоядные животные, от которых инвазия передается не непосредственно, а только через специфических переносчиков, в основном кровососущих комаров. Также, согласно последним научным исследованиям, ими могут быть и кровососущие мошки, слепни и клещи.

Профилактические мероприятия в первую очередь должны быть направлены на дегельминтизацию животных, их владельцам следует вовремя посещать ветеринарного врача и выполнять все его рекомендации по уходу за домашними любимцами. Отдельное волнение вызывают бездомные животные, ведь такие меры им проводятся однократно при отлове для стерилизации, или же не осуществляются вообще, что существенно влияет на рост эпизоотии среди животных.

Именно поэтому чрезвычайно важным средством профилактики подкожного дирофиляриоза среди людей является защита от укусов кровососущих членистоногих. Следует обязательно применять репелленты для их отпугивания при пребывании на природе, а также защищать свои дома с помощью противомоскитных сеток на окнах и дверях. Не лишним будет позаботиться об электрофумигаторах, особенно в теплый период года.

Скриншот сообщения ЦКПХ/Facebook

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