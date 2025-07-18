Во Львове врачи выполнили две пересадки сердца одному пациенту

Кардиохирурги на операции. Иллюстративное фото: Ковельское МТМО

Во Львове медики осуществили две пересадки сердца одному и тому пациенту. Это произошло буквально за трое суток, поскольку первый донорский орган отказал в теле пациента.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram в пятницу, 18 июля.

Реклама

Читайте также:

Болезнь сердца

Юноша имеет врожденный порок сердца, о котором узнал лишь полгода назад, когда переболел вирусной простудой. У него диагностировали дилатационную кардиомиопатию, в результате которой сердце теряет упругость и способность перекачивать кровь.

В таких случаях единственным случаем является трансплантация. В то же время у Виталия еще и развилась аритмия. Сначала ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, но через три месяца он начал бить током парня, а фракция снизилась до 10%.

Виталий Дац, которому пересадили сердце. Фото: Минздрав

Когда он был в критическом состоянии, парня доставили в Больницу Святого Пантелеймона во Львове. Врачи установили, что дефибриллятор в сердце постоянно подавал электрический разряд: только за одну ночь парня более 20 раз ударило током по 800 вольт.

Также дважды удар током получил даже кардиохирург, который доставал устройство из груди пациента.

Пересадка сердца

Уже через неделю появилось донорское сердце, но оно оказалось недостаточно здоровым и остановилось через час после пересадки.

Тогда медики подключили пациента к аппарату ЭКМО, который заменяет работу сердца и легких и поставили в лист ожидания на трансплантацию с первым статусом экстренности.

Уже через сутки для пациента появился новый орган и ему осуществили вторую трансплантацию. Сейчас от операции прошло уже три недели, юноша чувствует себя хорошо, хотя и имеет слабость.

В Минздраве выразили благодарность семьям доноров за принятые решения и поблагодарили медиков за спасенную жизнь.

Скриншот поста Минздрава

Скриншот поста Минздрава

Напомним, во время массированной атаки на Киев 10 июля врачи клинической больницы "Охматдет" пересадили органы трем детям.

А в Черновцах врачи под обстрелом спасали тяжелобольного ребенка, который внезапно перестал дышать.