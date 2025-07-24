В Україні фіксують значну кількість випадків кору

Дитина, хвора на кір. Фото: Depositphotos

В Україні спостерігається стрімке зростання захворюваності на кір. За перші місяці 2025 року зареєстровано 1196 випадків зараження, що більш ніж у 11 разів перевищує показники за той самий період 2024 року.

Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі "Суспільне. Новини", інформує Національний портал з імунізації.

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На його думку, динаміка поширення кору в Україні є "стрімкою", проте залишається "контрольованою та прогнозованою". За попередніми оцінками, очікується подальше зростання захворюваності восени — з початком навчального року та поверненням дітей до очного навчання.

Однією з головних причин зростання захворюваності фахівці називають надзвичайну заразність кору — після контакту з хворим інфікуватися може значна кількість людей, які раніше були здоровими.

Крім того, спалахи кору мають циклічний характер. Як пояснив Олексій Даниленко, приблизно кожні п’ять–шість років в Україні накопичуються "прошарки неімунних дітей", що й призводить до чергового зростання рівня захворюваності.

Які причини спалаху кору в Україні

Ще одним із чинників зростання кількості хворих, за словами фахівців, є поширення кору в сусідніх з Україною країнах — Румунії, Угорщині та Молдові.

"Ми не ізольована країна, тому маємо випадки підвищення захворюваності на кір у регіонах, які межують з цими країнами. Це Одеська і Чернівецька області, де почалися випадки інфікування", — пояснив представник ЦГЗ.

Олексій Даниленко підкреслив, що найдієвішим захистом від кору залишається вакцинація, яка є обов’язковою для дітей. Водночас ризику зараження піддаються й дорослі, які не мають щеплення, тому їм радять надолужити пропущену імунізацію.

Хоча специфічного лікування кору не існує, недооцінювати цю хворобу не варто. Спочатку її симптоми можуть бути схожі на ознаки ГРВІ — зокрема підвищена температура, кон'юнктивіт і нежить. Водночас інфікована людина вже є джерелом зараження для інших ще за чотири дні до появи характерного висипу.

З часом у хворих з’являються характерні білі плями на внутрішній поверхні щік, а також поетапна висипка, яка спочатку охоплює голову, а згодом поширюється на тулуб і ноги. Олексій Даниленко закликав українців не займатися самолікуванням і при перших симптомах, схожих на ГРВІ, негайно звертатися до лікаря.

Також заступник гендиректора ЦГЗ розповів, що тяжкість перебігу кору індивідуальна, тому відрізняється в кожного пацієнта.

"Це може бути широке коло захворювань, найпоширеніші — пневмонія, енцефаліт, отит, а також ускладнення інших органів. Ускладнення після кору важкі, не можна чітко обмежити коло органів, які можуть бути враженими", — додав Даниленко.

За інформацією Центру громадського здоров’я, торік близько 90% українських дітей були щеплені проти кору в рамках планової вакцинації.

Нагадаємо, що раніше заступник генерального директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Олексій Даниленко повідомив, що в Україні з початку 2025 року зареєстровано вже 684 випадки захворювання на кір. Ситуація має тенденцію до подальшого ускладнення.

Також ми писали, що у країнах Європи стрімко зросла кількість захворювання на кір.