В Украине фиксируют значительное количество случаев кори

Ребенок, больной корью. Фото: Depositphotos

В Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости корью. За первые месяцы 2025 года зарегистрировано 1196 случаев заражения, что более чем в 11 раз превышает показатели за тот же период 2024 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире "Суспільне. Новости", информирует Национальный портал по иммунизации.

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По его мнению, динамика распространения кори в Украине является "стремительной", однако остается "контролируемой и прогнозируемой". По предварительным оценкам, ожидается дальнейший рост заболеваемости осенью — с началом учебного года и возвращением детей к очному обучению.

Одной из главных причин роста заболеваемости специалисты называют чрезвычайную заразность кори — после контакта с больным инфицироваться может значительное количество людей, которые ранее были здоровыми.

Кроме того, вспышки кори имеют циклический характер. Как пояснил Алексей Даниленко, примерно каждые пять-шесть лет в Украине накапливаются "прослойки неиммунных детей", что и приводит к очередному росту уровня заболеваемости.

Каковы причины вспышки кори в Украине

Еще одним из факторов роста количества больных, по словам специалистов, является распространение кори в соседних с Украиной странах — Румынии, Венгрии и Молдове.

"Мы не изолированная страна, поэтому имеем случаи повышения заболеваемости корью в регионах, граничащих с этими странами. Это Одесская и Черновицкая области, где начались случаи инфицирования", — пояснил представитель ЦОЗ.

Алексей Даниленко подчеркнул, что самой действенной защитой от кори остается вакцинация, которая является обязательной для детей. В то же время риску заражения подвергаются и взрослые, которые не имеют прививки, поэтому им советуют наверстать пропущенную иммунизацию.

Хотя специфического лечения кори не существует, недооценивать эту болезнь не стоит. Сначала ее симптомы могут быть похожи на признаки ОРВИ — в частности повышенная температура, конъюнктивит и насморк. При этом инфицированный человек уже является источником заражения для других еще за четыре дня до появления характерной сыпи.

Со временем у больных появляются характерные белые пятна на внутренней поверхности щек, а также поэтапная сыпь, которая сначала охватывает голову, а затем распространяется на туловище и ноги. Алексей Даниленко призвал украинцев не заниматься самолечением и при первых симптомах, похожих на ОРВИ, немедленно обращаться к врачу.

Также заместитель гендиректора ЦОЗ рассказал, что тяжесть течения кори индивидуальна, поэтому отличается у каждого пациента.

"Это может быть широкий круг заболеваний, самые распространенные — пневмония, энцефалит, отит, а также осложнения других органов. Осложнения после кори тяжелые, нельзя четко ограничить круг органов, которые могут быть поражены", — добавил Даниленко.

По информации Центра общественного здоровья, в прошлом году около 90% украинских детей были привиты против кори в рамках плановой вакцинации.

Напомним, что ранее заместитель генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Алексей Даниленко сообщил, что в Украине с начала 2025 года зарегистрировано уже 684 случая заболевания корью. Ситуация имеет тенденцию к дальнейшему осложнению.

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