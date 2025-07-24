Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Украине резко растет заболеваемость корью — какие причины

В Украине резко растет заболеваемость корью — какие причины

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 23:52
В Украине фиксируют значительное количество случаев кори
Ребенок, больной корью. Фото: Depositphotos

В Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости корью. За первые месяцы 2025 года зарегистрировано 1196 случаев заражения, что более чем в 11 раз превышает показатели за тот же период 2024 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире "Суспільне. Новости", информирует Национальный портал по иммунизации.

Реклама
Читайте также:

В Украине фиксируют значительное количество случаев кори

По его мнению, динамика распространения кори в Украине является "стремительной", однако остается "контролируемой и прогнозируемой". По предварительным оценкам, ожидается дальнейший рост заболеваемости осенью — с началом учебного года и возвращением детей к очному обучению.

Одной из главных причин роста заболеваемости специалисты называют чрезвычайную заразность кори — после контакта с больным инфицироваться может значительное количество людей, которые ранее были здоровыми.

Кроме того, вспышки кори имеют циклический характер. Как пояснил Алексей Даниленко, примерно каждые пять-шесть лет в Украине накапливаются "прослойки неиммунных детей", что и приводит к очередному росту уровня заболеваемости.

Каковы причины вспышки кори в Украине

Еще одним из факторов роста количества больных, по словам специалистов, является распространение кори в соседних с Украиной странах — Румынии, Венгрии и Молдове.

"Мы не изолированная страна, поэтому имеем случаи повышения заболеваемости корью в регионах, граничащих с этими странами. Это Одесская и Черновицкая области, где начались случаи инфицирования", — пояснил представитель ЦОЗ.

Алексей Даниленко подчеркнул, что самой действенной защитой от кори остается вакцинация, которая является обязательной для детей. В то же время риску заражения подвергаются и взрослые, которые не имеют прививки, поэтому им советуют наверстать пропущенную иммунизацию.

Хотя специфического лечения кори не существует, недооценивать эту болезнь не стоит. Сначала ее симптомы могут быть похожи на признаки ОРВИ — в частности повышенная температура, конъюнктивит и насморк. При этом инфицированный человек уже является источником заражения для других еще за четыре дня до появления характерной сыпи.

Со временем у больных появляются характерные белые пятна на внутренней поверхности щек, а также поэтапная сыпь, которая сначала охватывает голову, а затем распространяется на туловище и ноги. Алексей Даниленко призвал украинцев не заниматься самолечением и при первых симптомах, похожих на ОРВИ, немедленно обращаться к врачу.

Также заместитель гендиректора ЦОЗ рассказал, что тяжесть течения кори индивидуальна, поэтому отличается у каждого пациента.

"Это может быть широкий круг заболеваний, самые распространенные — пневмония, энцефалит, отит, а также осложнения других органов. Осложнения после кори тяжелые, нельзя четко ограничить круг органов, которые могут быть поражены", — добавил Даниленко.

По информации Центра общественного здоровья, в прошлом году около 90% украинских детей были привиты против кори в рамках плановой вакцинации.

Напомним, что ранее заместитель генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Алексей Даниленко сообщил, что в Украине с начала 2025 года зарегистрировано уже 684 случая заболевания корью. Ситуация имеет тенденцию к дальнейшему осложнению.

Также мы писали, что в странах Европы стремительно выросло количество заболевания корью.

здоровье болезнь медики медицина корь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации