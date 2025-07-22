Гострі кишкові інфекції — в Україні зростає кількість захворілих

Лікар дає таблетки пацієнту. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні впродовж тижня з 14 по 20 липня зафіксовано три спалахи гострих кишкових інфекцій. Йдеться про три області: Запорізьку, Івано-Франківську та Львівську.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України у вівторок, 22 липня.

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Гострі кишкові інфекції

Загалом зареєстровано 70 захворілих, з яких 19 дітей. Усі вони отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях.

У МОЗ зазначають, що кількість захворювань прогнозовано зростає саме влітку. Внаслідок цього при появі перших симптомів варто звертатися до лікарів якомога швидше.

Профілактика захворювання:

дотримуйтеся правил особистої гігієни;

мийте руки та продукти;

не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

мийте фрукти та овочі чистою водою;

не нехтуйте часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

Симптоми ГКІ

Гострі кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі або води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Симптоми, за яких необхідно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Кишкові інфекції найчастіше передаються через споживання готових страв, солодощів, молочних продуктів та яєць. Основними носіями збудників є сирі продукти тваринного походження, такі як м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, а також морепродукти, немиті овочі та фрукти.

Ймовірність інфікування значно підвищується, якщо продукти зберігаються з порушенням температурного режиму, транспортуються неналежним чином або використовуються після закінчення терміну придатності.

Нагадаємо, у Закарпатській області зафіксовано спалах кишкової інфекції. Захворювання виявили у туристів, які перебували в поході до водоспаду Шипіт.

А у Рівненській області медики видалили з верхньої повіки жінки гельмінта завдовжки 11 сантиметрів.