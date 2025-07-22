Гострі кишкові інфекції — в Україні зростає кількість захворілих

В Україні зафіксовано три спалахи гострих кишкових інфекцій
В Україні впродовж тижня з 14 по 20 липня зафіксовано три спалахи гострих кишкових інфекцій. Йдеться про три області: Запорізьку, Івано-Франківську та Львівську.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України у вівторок, 22 липня.
Гострі кишкові інфекції
Загалом зареєстровано 70 захворілих, з яких 19 дітей. Усі вони отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях.
У МОЗ зазначають, що кількість захворювань прогнозовано зростає саме влітку. Внаслідок цього при появі перших симптомів варто звертатися до лікарів якомога швидше.
Профілактика захворювання:
- дотримуйтеся правил особистої гігієни;
- мийте руки та продукти;
- не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
- мийте фрукти та овочі чистою водою;
- не нехтуйте часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
Симптоми ГКІ
Гострі кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі або води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.
Симптоми, за яких необхідно звернутися до лікаря:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
Кишкові інфекції найчастіше передаються через споживання готових страв, солодощів, молочних продуктів та яєць. Основними носіями збудників є сирі продукти тваринного походження, такі як м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, а також морепродукти, немиті овочі та фрукти.
Ймовірність інфікування значно підвищується, якщо продукти зберігаються з порушенням температурного режиму, транспортуються неналежним чином або використовуються після закінчення терміну придатності.
Нагадаємо, у Закарпатській області зафіксовано спалах кишкової інфекції. Захворювання виявили у туристів, які перебували в поході до водоспаду Шипіт.
А у Рівненській області медики видалили з верхньої повіки жінки гельмінта завдовжки 11 сантиметрів.
Читайте Новини.LIVE!