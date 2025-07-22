Острые кишечные инфекции — в Украине растет количество заболевших

Врач дает таблетки пациенту. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине в течение недели с 14 по 20 июля зафиксировано три вспышки острых кишечных инфекций. Речь идет о трех областях: Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины во вторник, 22 июля.

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Острые кишечные инфекции

Всего зарегистрировано 70 заболевших, из которых 19 детей. Все они получили необходимую медицинскую помощь в больницах.

В Минздраве отмечают, что количество заболеваний прогнозируемо растет именно летом. Вследствие этого при появлении первых симптомов следует обращаться к врачам как можно скорее.

Профилактика заболевания:

соблюдайте правила личной гигиены;

мойте руки и продукты;

не употребляйте продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;

мойте фрукты и овощи чистой водой;

не пренебрегайте временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.

Симптомы ОКИ

Острые кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Кишечные инфекции чаще всего передаются через потребление готовых блюд, сладостей, молочных продуктов и яиц. Основными носителями возбудителей являются сырые продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца, непастеризованное молоко, а также морепродукты, немытые овощи и фрукты.

Вероятность инфицирования значительно повышается, если продукты хранятся с нарушением температурного режима, транспортируются ненадлежащим образом или используются после окончания срока годности.

Напомним, в Закарпатской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболевание обнаружили у туристов, которые находились в походе к водопаду Шипот.

А в Ровенской области медики удалили из верхнего века женщины гельминта длиной 11 сантиметров.