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Главная Медцентр В Украине зафиксировано три вспышки острых кишечных инфекций

В Украине зафиксировано три вспышки острых кишечных инфекций

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:22
Острые кишечные инфекции — в Украине растет количество заболевших
Врач дает таблетки пациенту. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине в течение недели с 14 по 20 июля зафиксировано три вспышки острых кишечных инфекций. Речь идет о трех областях: Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины во вторник, 22 июля.

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Острые кишечные инфекции

Всего зарегистрировано 70 заболевших, из которых 19 детей. Все они получили необходимую медицинскую помощь в больницах.

В Минздраве отмечают, что количество заболеваний прогнозируемо растет именно летом. Вследствие этого при появлении первых симптомов следует обращаться к врачам как можно скорее.

Профилактика заболевания:

  • соблюдайте правила личной гигиены;
  • мойте руки и продукты;
  • не употребляйте продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
  • мойте фрукты и овощи чистой водой;
  • не пренебрегайте временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное.

Симптомы ОКИ

Острые кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Кишечные инфекции чаще всего передаются через потребление готовых блюд, сладостей, молочных продуктов и яиц. Основными носителями возбудителей являются сырые продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца, непастеризованное молоко, а также морепродукты, немытые овощи и фрукты.

Вероятность инфицирования значительно повышается, если продукты хранятся с нарушением температурного режима, транспортируются ненадлежащим образом или используются после окончания срока годности.

Напомним, в Закарпатской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболевание обнаружили у туристов, которые находились в походе к водопаду Шипот.

А в Ровенской области медики удалили из верхнего века женщины гельминта длиной 11 сантиметров.

Минздрав лето Украина инфекции заболевания кишечная инфекция
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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