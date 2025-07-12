На Закарпатті 38 туристів підхопили кишкову інфекцію — причина

На Закарпатті 38 людей підхопили інфекцію біля водоспаду Шипіт
У Закарпатській області зафіксували масове зараження кишковою інфекцією. Туристи підхопили її під час походу на водоспад Шипіт.
Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ у Facebook.
Кишкова інфекція на Закарпатті
"Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38", — зазначили в центрі.
Відомо, що 28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду та ще 10 — були на екскурсії біля Шипіту.
Наразі всі хворі отримують медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя, у більшості з них середня важкість перебігу захворювання.
"Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі", — уточнили медики.
Як уникнути кишкової інфекції на відпочинку
В центрі застерегли українці під час відпочинку:
- не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;
- зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;
- дотримуйтеся правил особистої гігієни;
- при появі симптомів отруєння — звертайтеся до лікаря.
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