На Закарпатті 38 туристів підхопили кишкову інфекцію — причина

Люди в лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН

У Закарпатській області зафіксували масове зараження кишковою інфекцією. Туристи підхопили її під час походу на водоспад Шипіт.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ у Facebook.

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"Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію та відвідували водоспад Шипіт, зросла до 38", — зазначили в центрі.

Відомо, що 28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду та ще 10 — були на екскурсії біля Шипіту.

Наразі всі хворі отримують медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя, у більшості з них середня важкість перебігу захворювання.

"Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі", — уточнили медики.

Як уникнути кишкової інфекції на відпочинку

В центрі застерегли українці під час відпочинку:

не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;

зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;

дотримуйтеся правил особистої гігієни;

при появі симптомів отруєння — звертайтеся до лікаря.

Скриншот допису центру контролю

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