Аномальна спека накриє Україну — як вберегтися від сонця

Чоловік біля фонтану. Ілюстративне фото: EPA/UPG

В Україні протягом найближчих днів очікується аномальна спека. Тому людям, які мають хронічні захворювання або важко переносять високі температури варто дотримуватися низки порад.

Про це пише пресслужба Львівської міськради з посиланням на лікарів.

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Загрози через спеку

В управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради наголосили, що надто висока температура повітря може призвести до теплового або сонячного удару.

Українцям варто пам’ятати, що найбільш вразливими до високих температур є малюки та діти дошкільного віку, вагітні жінки, люди похилого віку, а також ті, хто має такі хронічні захворювання, як серцево-судинні та бронхіальна астма, а також діабет.

Як полегшити вплив спеки на організм

Для початку варто уникати активного сонця — за можливості якомога менше перебувати під прямим промінням, зокрема, з 11:00 до 16:00. Якщо ви все ж змушені бути на вулиці, то шукайте тінь та прохолодне місце, аби тіло могло відновитися. З собою необхідно мати пляшку води та вологі серветки.

Якщо працюєте з дому, то вдень закривайте вікна шторами чи жалюзями, аби уникнути прямого потрапляння сонячних променів. Провітрюйте та зволожуйте приміщення та за можливості використовуйте вентилятори й кондиціонери. Водночас варто пам'ятати: різниця температур на вулиці і в приміщенні не має перевищувати 10 градусів, оскільки це шкідливо для здоров’я.

Для прогулянок та справ обирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів із натуральних тканин. Також обов'язково одягайте окуляри від сонця та широкий капелюх на голову.

У спеку організм швидше зневоднюється, тому регулярно пийте воду. Уникайте солодких, алкогольних та газованих напоїв, а також зменште кількість кави — це призводить до втрати більшої кількості рідини.

Крім того, краще не зловживати дуже холодними напоями, бо вони можуть викликати судоми шлунку. Щодо їжі — медики не рекомендують вживати жирні, важкі, гострі та надто солоні продукти. Краще додати більше фруктів, овочів, салатів, каш, а м’ясні й рибні страви споживати на вечерю чи сніданок.

Якщо ви захотіли позасмагати — будьте обережні. Засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тому варто використовувати сонцезахисні креми з SPF щонайменше 30.

Що робити, якщо відчули себе погано

У разі погіршення самопочуття через спеку — обов'язково зверніться до лікаря. Серед симптомів теплового удару:

головний біль;

запаморочення;

слабкість;

нудота;

блювота;

судоми;

зниження тиску;

втрата свідомості.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про аномальну спеку в деяких областях завтра — прогріється до +38 °С.

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