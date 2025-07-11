Аномальная жара накроет Украину - как уберечься от солнца

Мужчина возле фонтана. Иллюстративное фото: EPA/UPG

В Украине в течение ближайших дней ожидается аномальная жара. Поэтому людям, которые имеют хронические заболевания или тяжело переносят высокие температуры стоит придерживаться ряда советов.

Об этом пишет пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на врачей.

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Угрозы из-за жары

В управлении здравоохранения Львовского городского совета отметили, что слишком высокая температура воздуха может привести к тепловому или солнечному удару.

Украинцам следует помнить, что наиболее уязвимыми к высоким температурам являются дети и дети дошкольного возраста, беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто имеет такие хронические заболевания, как сердечно-сосудистые и бронхиальная астма, а также диабет.

Как облегчить влияние жары на организм

Для начала стоит избегать активного солнца — по возможности как можно меньше находиться под прямыми лучами, в частности, с 11:00 до 16:00. Если вы все же вынуждены быть на улице, то ищите тень и прохладное место, чтобы тело могло восстановиться. С собой необходимо иметь бутылку воды и влажные салфетки.

Если работаете из дома, то днем закрывайте окна шторами или жалюзями, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей. Проветривайте и увлажняйте помещение и по возможности используйте вентиляторы и кондиционеры. В то же время стоит помнить: разница температур на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов, поскольку это вредно для здоровья.

Для прогулок и дел выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов из натуральных тканей. Также обязательно надевайте очки от солнца и широкую шляпу на голову.

В жару организм быстрее обезвоживается, поэтому регулярно пейте воду. Избегайте сладких, алкогольных и газированных напитков, а также уменьшите количество кофе - это приводит к потере большего количества жидкости.

Кроме того, лучше не злоупотреблять очень холодными напитками, потому что они могут вызвать судороги желудка. Относительно еды — медики не рекомендуют употреблять жирные, тяжелые, острые и слишком соленые продукты. Лучше добавить больше фруктов, овощей, салатов, каш, а мясные и рыбные блюда потреблять на ужин или завтрак.

Если вы захотели позагорать — будьте осторожны. Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому следует использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30.

Что делать, если почувствовали себя плохо

В случае ухудшения самочувствия из-за жары — обязательно обратитесь к врачу. Среди симптомов теплового удара:

головная боль;

головокружение;

слабость;

тошнота;

рвота;

судороги;

снижение давления;

потеря сознания.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об аномальной жаре в некоторых областях завтра — прогреется до +38 °С.

Также врач-инфекционист объяснила, как действовать в случае укуса клеща.