Завтра в Україні очікується до +38 °С — де буде найсильніша спека

Хлопчик біля фонтану. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 11 липня, прогнозують нестійку погоду, подекуди з дощами. Стовпчики термометрів сягнуть в деяких областях +35...+38 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 11 липня

Атмосферні фронти зумовлять сьогодні вночі у західних областях, а вдень на Лівобережжі нестійку погоду з літніми дощами. Водночас утримається спекотна погода: найгірше буде на сході та південному сході, але в західних областях — відчутне зниження температури.

Також синоптики повідомили про мінливу хмарність завтра: вночі на заході та північному сході, а вдень на Лівобережжі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, на решті території — без опадів.

Вітер західного та південно-західного напрямку, а в східних областях південно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі +10...+15 °С, вдень +18...+23 °С;

на сході та південному сході країни вночі +21...+26 °С, вдень сильна спека +35...+38 °С;

на решті території вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко порадувала кілька областей зниженням температури завтра.

Також стало відомо, що у п'ятницю у Києві очікується похолодання.