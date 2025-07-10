Погода в Україні 11 липня - Діденко порадувала прогнозом

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 11 липня, очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів протягом дня місцями покажуть до +35 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 11 липня

За словами синоптика, завтра на заході прогнозують +18...+22 °C, на півночі спека трохи послабне — до +25...+29 °C, а на Сумщині очікується до +30 °C.

Водночас у центральних областях України протягом дня буде на рівні +26...+29 °C, на Вінниччині температура повітря опуститься до +22 °C, а на Дніпропетровщині триматиметься на рівні +35 °C.

Температурна карта на 11 липня. Фото: Наталка Діденко

У південних областях очікується щонайменше +28 °C, зокрема, на Одещині. А також до +35 °C у Запорізькій області та в Криму.

Крім того, сильна спека затримається на сході — там стовпчики термометрів покажуть +34...+38 °C.

У Карпатах та на Закарпатті ймовірні дощі з грозами, а також вдень короткочасні літні зливи пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі та районах. На решті території України день мине без опадів.

Прогноз погоди у Києві на 11 липня

У Києві завтра послабиться спека, температура повітря становитиме +25...+27 °C.

Яка буде погода у липні

У липні спека і прохолода спричинять сильні контрасти у погоді, тому місцями буде злива, а місцями — посуха.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, Луцьк накрила потужна злива: вулиці почало підтоплювати, ускладнено рух транспорту.

А міська влада Львова звернулася до мешканців через загрозу масштабних підтоплень.