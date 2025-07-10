Погода в Украине 11 июля - Диденко порадовала прогнозом

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 11 июля, ожидается жаркая погода. Столбики термометров в течение дня местами покажут до +35 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 11 июля

По словам синоптика, завтра на западе прогнозируют +18...+22 °C, на севере жара немного ослабнет — до +25...+29 °C, а на Сумщине ожидается до +30 °C.

В то же время в центральных областях Украины в течение дня будет на уровне +26...+29 °C, на Винниччине температура воздуха опустится до +22 °C, а на Днепропетровщине будет держаться на уровне +35 °C.

Температурная карта на 11 июля. Фото: Наталка Диденко

В южных областях ожидается минимум +28 °C, в частности, в Одесской области. А также до +35 °C в Запорожской области и в Крыму.

Кроме того, сильная жара задержится на востоке — там столбики термометров покажут +34...+38 °C.

В Карпатах и на Закарпатье вероятны дожди с грозами, а также днем кратковременные летние ливни пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, в Днепре и районах. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Прогноз погоды в Киеве на 11 июля

В Киеве завтра ослабнет жара, температура воздуха составит +25...+27 °C.

Какая будет погода в июле

В июле жара и прохлада вызовут сильные контрасты в погоде, поэтому местами будет ливень, а местами — засуха.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, Луцк накрыл мощный ливень: улицы начало подтапливать, затруднено движение транспорта.

А городские власти Львова обратилась к жителям из-за угрозы масштабных подтоплений.