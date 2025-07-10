Луцьк затопило 10 липня — через дощ стоїть транспорт

Луцьк накрила потужна злива — синоптики оголосили про небезпеку
Луцьк 10 липня затопили сильні зливи. На проспекті Відродження стоять тролейбуси та інший транспорт. Місто паралізувала справжня негода.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та в Укргідрометцентрі.
Затоплення у Луцьку 10 липня
Через підвищення рівня води у річках та сильні зливи вулиці Луцька 10 липня почало підтоплювати.
Тим часом в Укргідрометцентрі попереджали українців про потужні зливи та масштабні підтоплення. За даними синоптиків, найважча ситуація у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях та на Буковині.
Крім того, грозові фронти рухаються до Волинської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей.
Синоптики закликають бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій, не залишати автомобілі в низинах і тримати документи та необхідні речі напоготові. Також вони оголосили І рівень небезпеки (жовтий).
Нагадаємо, 10 липня дороги затопило також у Львові та околицях. На місці працюють відповідні служби, а водіям радять зважати на ускладнення погодних умов.
Через сильні зливи до львів'ян звернувся міський голова Андрій Садовий. Він розповів, що у деяких нежитлових зонах рівень води вже сягнув майже трьох метрів.
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