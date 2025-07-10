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Головна Метео Луцьк накрила потужна злива — синоптики оголосили про небезпеку

Луцьк накрила потужна злива — синоптики оголосили про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:03
Луцьк затопило 10 липня — через дощ стоїть транспорт
Затоплення у Луцьку. Фото: Суспільне

Луцьк 10 липня затопили сильні зливи. На проспекті Відродження стоять тролейбуси та інший транспорт. Місто паралізувала справжня негода.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та в Укргідрометцентрі

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Затоплення у Луцьку 10 липня

Через підвищення рівня води у річках та сильні зливи вулиці Луцька 10 липня почало підтоплювати.

 Тим часом в Укргідрометцентрі попереджали українців про потужні зливи та масштабні підтоплення. За даними синоптиків, найважча ситуація у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях та на Буковині. 

Затоплення України 10 липня
Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, грозові фронти рухаються до Волинської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей. 

Синоптики закликають бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій, не залишати автомобілі в низинах і тримати документи та необхідні речі напоготові. Також вони оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, 10 липня дороги затопило також у Львові та околицях. На місці працюють відповідні служби, а водіям радять зважати на ускладнення погодних умов. 

Через сильні зливи до львів'ян звернувся міський голова Андрій Садовий. Він розповів, що у  деяких нежитлових зонах рівень води вже сягнув майже трьох метрів.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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