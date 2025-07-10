Луцк затопило 10 июля — из-за дождя стоит транспорт

Затопление в Луцке. Фото: Суспільне

Луцк 10 июля затопили сильные ливни. На проспекте Возрождения стоят троллейбусы и другой транспорт. Город парализовала настоящая непогода.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и в Укргидрометцентре.

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Затопление в Луцке 10 июля

Из-за повышения уровня воды в реках и сильных ливней улицы Луцка 10 июля начало подтапливать.

Тем временем в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о мощных ливнях и масштабных подтоплениях. По данным синоптиков, самая тяжелая ситуация в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и на Буковине.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, грозовые фронты движутся в Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую области.

Синоптики призывают быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям, не оставлять автомобили в низинах и держать документы и необходимые вещи наготове. Также они объявили І уровень опасности (желтый).

Напомним, 10 июля дороги затопило также во Львове и окрестностях. На месте работают соответствующие службы, а водителям советуют учитывать осложнения погодных условий.

Из-за сильных ливней к львовянам обратился городской голова Андрей Садовый. Он рассказал, что в некоторых нежилых зонах уровень воды уже достиг почти трех метров.