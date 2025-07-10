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Украину накроет аномальная жара — какие области в опасности

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:58
Завтра в Украине ожидается до +38 °С - где будет самая сильная жара
Мальчик возле фонтана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 11 июля, прогнозируют неустойчивую погоду, местами с дождями. Столбики термометров достигнут в некоторых областях +35...+38 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Атмосферные фронты обусловят сегодня ночью в западных областях, а днем на Левобережье неустойчивую погоду с летними дождями. В то же время сохранится жаркая погода: хуже всего будет на востоке и юго-востоке, но в западных областях - ощутимое снижение температуры.

Также синоптики сообщили о переменной облачности завтра: ночью на западе и северо-востоке, а днем на Левобережье местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории — без осадков.

Ветер западного и юго-западного направления, а в восточных областях юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +10...+15 °С, днем +18...+23 °С;
  • на востоке и юго-востоке страны ночью +21...+26 °С, днем сильная жара +35...+38 °С;
  • на остальной территории ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С.
Синоптики попередили про зміну погоди в Україні 11 липня
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко порадовала несколько областей снижением температуры завтра.

Также стало известно, что в пятницу в Киеве ожидается похолодание.

Укргидрометцентр лето синоптик прогноз погоды аномальная жара июль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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