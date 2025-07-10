Завтра в Украине ожидается до +38 °С - где будет самая сильная жара

Украину накроет аномальная жара — какие области в опасности
В Украине в пятницу, 11 июля, прогнозируют неустойчивую погоду, местами с дождями. Столбики термометров достигнут в некоторых областях +35...+38 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды на 11 июля
Атмосферные фронты обусловят сегодня ночью в западных областях, а днем на Левобережье неустойчивую погоду с летними дождями. В то же время сохранится жаркая погода: хуже всего будет на востоке и юго-востоке, но в западных областях - ощутимое снижение температуры.
Также синоптики сообщили о переменной облачности завтра: ночью на западе и северо-востоке, а днем на Левобережье местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории — без осадков.
Ветер западного и юго-западного направления, а в восточных областях юго-восточного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +10...+15 °С, днем +18...+23 °С;
- на востоке и юго-востоке страны ночью +21...+26 °С, днем сильная жара +35...+38 °С;
- на остальной территории ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко порадовала несколько областей снижением температуры завтра.
Также стало известно, что в пятницу в Киеве ожидается похолодание.
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