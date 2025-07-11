Погода в Україні 12 липня - Укргідрометцентр попередив про сильну спеку

До +38 °С — прогноз Укргідрометцентру по областях на завтра
В Україні у суботу, 12 липня, прогнозують мінливо-хмарну погоду. Водночас температура повітря максимально сягне +38 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 12 липня
Завтра на більшості території буде спостерігатись мінлива хмарність: на Лівобережжі, а вдень і в західних областях атмосферні фронти зумовлять короткочасний дощ з грозою.
На решті території України сформується поле підвищеного тиску, внаслідок чого буде погода без опадів. Вітер слабкий, змінних напрямків.
Температура повітря становитиме:
- у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С;
- у південно-східній частині вночі +21...+26 °С, вдень до +35...+38 °С;
- на решті території вночі +15...+20 °С, вдень +28...+33 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про потужні зливи у деяких областях завтра.
А вчора від негоди постраждали Львів та Луцьк — у містах затопило дороги, що ускладнило рух транспорту.
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